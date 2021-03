DRŽAVA OPAKO NAGAZILA POZNATOG MILIJARDERA: Sad mu se obija o glavu što je državne banke nazivao ‘zalagaonicama’

Jack Ma izjavio je jesenas da velike državne banke ‘imaju mentalni sklop zalagaonica’, što se nije svidjelo vlastima pa su najprije obustavili izlazak njegove Ant grupe na burzu, a zatim ga prisilile da platformu za digitialno plaćanje Alipay poveže s državnim bankama

Kineski milijarder Jack Ma, najčuveniji kao vlasnik Alibabe, mutinacionalne kompanije za e-trgovinu, nestao je iz vidokruga javnosti otkako je prošle jeseni oštro kritizirao kineske regulatore i velike državne banke. Maova Ant Grupa vlasnik je najveće kineske platforme za digitalno plaćanje Alipay, koja opslužuje više od milijardu korisnika i 80 milijuna trgovaca. Ma je godinama omalovažavao i podcjenjivački govorio o velikim kineskim državnim bankama pa su ga državni regulatori stisnuli i u studenome obustavili izlazak Anta na burzu vrijedan 37 milijardi dolara, piše Financial Times.

GDJE JE BIO? ŠTO JE RADIO? Kineski milijarder i vlasnik Alibabe pojavio se u javnosti prvi put nakon tri mjeseca

‘Državne banke imaju mentalni sklop zalagaonica’

Štoviše, regulatori su ga prisilili da Alipay udruži s velikim bankama. To znači, kako piše Financial Times, da će od iduće godine, Ant grupa morati ograničiti suradnju s lokalnim bankama i okrenuti se onim državnima. To je svojevrsna kazna za ono što je Jack Ma izjavio u listopadu prošle godine rekavši da velike državne banke “imaju mentalni sklop zalagaonica”. To se nije svidjelo vlastima i navodno se u tome krije motiv zabrane Antu da izađe na burzu.

On je tu izjavu dao u vrijeme rastuće napetosti između državnog i privatnog sektora u Kini kada je predsjednik Xi Jinping odlučio čvršće stisnuti gospodarstvo.

“Regulatori su bili iznenađeni da će Ant imati veću tržišnu kapitalizaciju od najvećih kineskih državnih banaka. Kad je određena cijena za IPO, pogledali su je i rekli: Zar je ova tvrtka zaista veća od JP Morgana?”, izjavio je jedan kineski bankar, ujedno i savjetnik Vlade za financijska pitanja.”

NESTANAK OSNIVAČA ALIBABE POTAKNUO GLASINE O NJEGOVOJ SUDBINI: Nije se pojavio u javnosti od kraja listopada

Donijeli nova pravila da obuzdaju Ant grupu

Ant je prošle godine imao čak desetinu udjela u ukupnom potrošačkom kreditiranju u Kini. U tu svrhu je koristio dva proizvoda: Huabei, koji je sličan kreditnoj kartici te Jiebei, koji nudi male kredite bez osiguranja putem Alipaya. Ukupni kreditni portfelj Ant grupe do 30. lipnja prošle godine dosegao je 2.2 bilijuna juana, odnosno 340 milijardi američkih dolara. Od toga je 90 posto kredita bilo plasirano u putem partnerske mreže stotinu banaka, većinom manjih regionalnih, koje su nudili povoljne kamatne stope u zamjenu za pristup Antovoj golemoj bazi klijenata na nacionalnoj razini.

Sada, pak, nova pravila nalažu da zajedničko internetsko kreditiranje može činiti najviše polovinu ukupne količine izdanih kredita bilo koje banke, a kreditiranje putem bilo koje pojedine fintech platforme ne smije premašiti 25 posto temeljnog kapitala banke. To će neminovno dovesti do toga da će Ant grupa morati usko surađivati ​​s najvećim bankama kako bi proširila svoje kreditno poslovanje, jer deset najvećih kineskih banaka drži 64 posto ukupnog nacionalnog kapitala.

VLASNIK ALIBABE I JEDAN OD VODEĆIH SVJETSKIH BIZNISMENA: ‘Za 30 godina roboti će biti najbolji direktori’

‘Nova pravila jako će naštetiti Ant grupi’

Prema novim pravilima, uvedena su i regionalna ograničenja pa, primjerice, gradska banka u Pekingu više neće moći odobravati kredite putem Alipaya potrošačima u Šangaju.

“Ant ima više od stotinu financijskih partnera, ali Kina ima samo dvadesetak nacionalnih banaka. Nova pravila o kreditiranju između regija jako će naštetiti Ant”, kazao je Xiaoxi Zhang, financijski analitičar u istraživačkoj tvrtki Gavekal Dragonomics.

Osim toga, umanjena je i procjena vrijednosti Anta na 230 milijardi dolara uz upozorenje da bi mogla dodatno pasti.

DRAMATIČNO UPOZORENJE MILIJARDERA: Umjetna inteligencija je prijetnja, uzet će nam radna mjesta