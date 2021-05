DRŽAVA OMILJENA MEĐU TURISTIMA CIJEPILA SKORO SVE ODRASLE, A BROJ ZARAZA RASTE: ‘Korona i gosti će morati ići ruku pod ruku’

Preminulih od Covida ustvari više i nema, ali Sejšele muči par stvari

Otočna država u Indijskom oceanu, Sejšeli, prva je u svijetu cijepila 65 posto stanovništva, što znači gotovo sve odrasle osobe. To nije ništa neobično jer u državi živi manje od 100.000 stanovnika, a unatoč cijepljenju, poslije otvaranja turistima, broj zaraženih koronavirusom počeo je naglo rasti.

Kako je to moguće? RTL Danas izvještava da je turistički raj u kojem 70 posto prihoda dolazi od turizma stavio sve karte na cijepljenje. Prije mjesec i pol dana su se otvorili te su došli do par novih dnevnih slučajeva zaraze. No, s dolaskom turista dogodio se rast od gotovo 1000 novozaraženih u danu. Kažu da to nužno nije loša vijest.

“Ponovno otvaranje zemlje definitivno je pridonijelo povećanju broja slučajeva. Ali ono na što ljudi ne misle, na što ljudi ne obraćaju dovoljno pozornosti je ono što smo do sada postigli cijepljenjem. Dakle, većina stanovništvo Sejšela cijepljena je i nemamo toliko teških slučajeva kao nekada”, rekao je epidemiolog Alexander Jesic.

Smrtnosti od Covida nema, ali ipak ih nešto muči

Koristili su uglavnom kinesko cjepivo, 70 posto, ostatak AstraZenecu. U početku su sumnjali u lošu kvalitetu cjepiva, ali sada su uvjereni da radi ono što treba – ne sprječava zarazu nego bolest.

“Trenutno imamo samo dvije osobe koje su na odjelu intenzivne njege. No ono što je važno jest da je većina ljudi koji imaju pozitivne testove ili asimptomatski ili imaju blage simptome”, kazao je Jude Gedeon, povjerenik za javno zdravstvo Sejšela.

Preminulih od Covida ustvari više i nema, ali ih muči par stvari, izvještava RTL Danas. Nije im jasno ponašanje virusa jer s istim mjerama brojevi iz dana u dan rastu pa tjedan dana jako padaju. Drugo što ih brine jest ponašanje turista.

“Neki od turista nose maske kad im kažem da ih nose, neki od njih ne žele nositi maske. Ja ih ne mogu prisiliti. Ali bez turista, naša ekonomija bit će nula, nula, nula”, komentirao je prodavač voća Randy.

Virus i turisti morat će ići ruku pod ruku

Prije 15 dana je naglo širenje zaraze dovelo do otkazivanja aranžmana. Ipak, turisti se vraćaju i očito će takav suživot s virusom biti model za budućnost.

“Očito je turistička industrija procvala, pogotovo u odnosu na proteklu godinu. Dakle, nismo mogli imati više turista, a da ne bude više Covida. Morat će ići ruku pod ruku, a mi jednostavno moramo naučiti živjeti s takvom situacijom”, rekla je Savita Parekh, vlasnica restorana.

Vlasti su odustale od ograničenja i bilo kakvih zatvaranja uz vjeru da uz nove valove zaraze neće biti dramatičnih posljedica.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.