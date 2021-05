‘Mi smo se reklamirali kao stress free zona. A ovo je kao u konc-logoru’, kaže Cizar koji se iz Hrvatske preselio u Sloveniju

„Nismo se uspjeli dogovoriti, pa smo žena frend i ja demonstrativno zapalili kućicu“, opisuje za DW kraj svog sna o ekološkom kampu u blizini Ormoža Denis Cizar.

‘Bilo nas je gostiju i iz 10 država’

U Sloveniju se iz Hrvatske doselio prije 13 godina zbog ljubavi. Želio je napraviti ekološki kamp, njegov san se vremenom i ostvario. “Ostavio sam šest godina svog života ovdje, bilo je tu, kako se kaže i krvi iz znoja i suza.“. I isplatilo se.

„Jedanput sam izbrojao, bilo nas je tu iz 10 država“, kaže dok sjedi uz sada pusto vatrište, a ekipi DW-a pokazuje i gdje je bila kuhinja, recepcija… Gosti su si mogli sami kuhati, no, kako opisuje, ideja je bila potaknuti goste da uživaju u ponudi obližnjih vinarija i domaćinstava, kako bi čitav kraj imao koristi od njegovog eko-kampa.

Zgraža se i lokalna vlas

No problemi su počeli i prije otvorenja kampa kada je Slovenija 2015.,, bez ikakve najave, na granici razvukla žilet-žicu, preko njegovog eko-kampa. Krajem 2020. na tom mjestu je postavljena i ograda. „Došli su radnici po najvećoj kiši, izrovali, pregazili ribizle, table porušili“.

Iz lolakne turističke zajednice kažu kako ovo nije jedini slučaj. „Zanimljivo je to da su došli na privatno zemljište i to bez obavijesti. Pa da uzmu 10 centimetara zemlje, tebe moraju obavijestiti. To nije u skladu s europskim standardima“, kaže Andrej Viršič iz javnog zavoda za turizam općine Ormož.

‘Ovo je kao u konc logoru’

Cizar od Slovenije nije dobio ni ispriku ni bilo kakvo obeštećenje, a šteta je daleko veća od same otete zemlje ili porušenih tabli, „Mi smo se reklamirali kao stress free zona. A ovo je kao u konc logoru“, kaže Cizar.

Na granici s Hrvatskom dugoj 670 kilometara, Slovenija je razvukla 180 kilometara ograde od žilet-žice. Iako se broj migranata duž EU granice smanjio 40 posto, ograda i dalje stoji. “Koliko se tu izgubilo novca, turističkih taksi i zadovoljnih korisnika“, pita se Viršič