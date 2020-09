DRUŽI SE S POZNATIMA, A IMALA JE GLAVU U TORBI; Udala se na prvom spoju, ali nije znala da je on – osnivač ISIL-a. Prošla je pakao…

Britanka bangladeških korijena, Tania Joya bježeći od konzervativne obitelji i prijatelja upoznala je Amerikanca Johna Georgelasa za kojeg se udala, ne znajući kako je on jedan od ideologa i utemeljitelja Islamske države, te je završila u Siriji u jeku najžešćih borbi

Iako na prvi pogled izgleda kao da ima život iz snova, priča Britanke bangladeških korijena s prebivalištem u Teksasu, Tanije Joye daleko je od idealne i više nalikuje scenariju nekakvog trilera. Ona sada objavljuje na društvenim mrežama fotografije s obitelji i prijateljima, nosi skupu odjeću i druži se s majkom Justina Biebera, no do prije koju godinu, tijekom najžešćih borbi, boravila je u Siriji, na teritoriju koji je kontrolirala najzgloglasnija teroristička tvorevina na svijetu – Islamska država.

“Rođena sam u Londonu i odrasla u konzervativnoj bangladeškoj obitelji. Oduvijek sam htjela biti Engleskinja, ali cijelo vrijeme sam bila pod pritiskom obitelji da postanem ‘dobra muslimanska djevojka’. Obitelj mi je bila disfunkcionalna, oni su inzistirali da se što manje integriram u zapadno društvo”, započela je Joya svoju priču, koju je otkrio britanski Guardian.

Od konzervativne obitelji do radikalnog islamista

Sa 17 godina se odselila u istočni dio Londona, gdje je stekla nove prijatelje, koji su također bili konzervativni i često je kritizirali jer je bila previše “zapadno orijentirana”. Njen rođak je već bio radikaliziran te ju je podučio Islamu i kalifatu, da bi ona sama 2003. na jednoj stranici za uspoznavanje muslimana pronašla Johna Georgelasa, Amerikanca preobraćenog na Islam.

“Na prvom spoju smo se vjenčali, to je bio jedini način da pobjegnem od obitelji. Preselili smo se u Ameriku i dobili sina. Nažalost, John je bio sve radikalniji, a ja sam otišla na drugu stranu, htjela sam biti što slobodnija”, rekla je Joya koja je tek kasnije spoznala kakvu je grešku napravila.

Život joj je postajao sve gori nakon što je John 2006. godine završio u zatvoru zbog hakiranja jedne izraelske web-stranice. Potom joj je naredio da se zajedno s troje djece presele u Egipat. Bilo je govora i o Siriji, no ona nikad nije razmišljala o selidbi u ratnu zonu, sve dok je njen vlastiti suprug nije na prevaru odveo u “kalifat”. Tada su joj se oči otvorile.

“Rekao mi da idemo u Tursku. Usred noći smo sjeli u autobus i krenuli. Ništa mi nije bilo jasno, ali bila sam u petom mjesecu trudnoće i htjela sam samo zaspati i odmoriti se. Međutim, u rano jutro shvatila sam da se nalazimo u Siriji”, ispričala je Tania Joya i dodala da je tek tada shvatila da je John bio jedan od ideologa i utemeljitelja Islamske države, zadužen za regrutiranje stranaca, naročito Zapadnjaka.

Pucali po djeci

“Čim sam došla do mobitela, nazvala sam svoju majku i rekla joj da mi je John lagao. Plakala sam i molila majku da me spoji s agentima FBI-a koji su Johna pratili. Kad sam došla u kontakt s njima, obećali su mi da me neće kazneno goniti ako se uspijem nekako vratiti u SAD. Nismo imali ni vode. Djeca i ja bili smo neuhranjeni, mislila sam da ćemo umrijeti. Počela sam protestirati, odbijala sam pokriti lice, a John me se sve više sramio. Čak je i saznao da sam u kontaktu s FBI-jem, a njegovi prijatelji su ga počeli nagovarati da me ostavi”, pričala je sve mučniju priču Britanka.

Georgelas ju je odlučio poštedjeti te je platio krijumčarima da odvedu nju i djecu do Turske. Na tom je putovanju umalo skončala poput svog supruga koji je poginuo tijekom bombardiranja 2017.

“Platio je krijumčarima ljudi koji su me na kraju preveslali i ostavili ‘Bogu iza nogu’. Djeca i ja morali smo prolaziti kroz rupu u bodljikavoj žici, čak su i pucali po nama. Srećom, spasio nas je jedan dragi Turčin i odveo na pravi put. Nisam mogla vjerovati da sam ostala živa. Danas živim u Teksasu samo nekoliko ulica udaljena od njegovih roditelja. Lijepo je da se djeca druže s bakom i djedom. Imam i novog supruga koji je prekrasna osoba”, kratko je Joya objasnila pozitivnu promjenu u svom životu kojeg je nastavila baveći se humanitarnim radom i borbom protiv radikalizacije.