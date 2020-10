DRUŽENJE ISPRED HNK U ZAGREBU JE ‘MALA BEBA’: Pola ovoga grada napravilo ogroman korona-party prije uvođenja najstrožih mjera

Horde mladih izazvale su kaos u noći s utorka na srijedu u Liverpoolu. Naime, uoči uvođenja mjera treće razine, veseljaci su priredili ogromnu uličnu zabavu. Plesali su, pjevali, usput razbijali policijske automobile, a netko je na Snapchatu objavio video naziva: “Imunitetu stada, stižemo”.

Prolaznici su za DailyStar komentirali kako veći neposluh i gore scene nisu vidjeli od početka pandemije. “Misle da je to sve zabava, a to što će biti na stotine slučajeva više zbog njihovog izigravanja, to nema veze”, bjesnila je javnost na društvenim mrežama.

“Ovi događaji su mi dali do znanja da će druga karantena s kojom se Liverpool suočava izazvati vrlo opasan val prosvjeda i pobuna onih koji ne vjeruju u epidemiološke mjere”, poručio je jedan od građana Liverpoola.

WATCH: Scenes in Liverpool city centre as people take to the streets just hours before the city region goes into Tier 3 lockdown restrictions.

I wonder how @MetroMayorSteve and @mayor_anderson feel about this.

