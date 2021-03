DRUŠTVENE MREŽE GORE ZBOG NOVE NASLOVNICE CHARLIEJA HEBDOA: Zbog karikature kraljice i Meghan bijesne obje strane

Francuski satirički list Charlie Hebdo izazvao je burne reakcije novom naslovnicom posvećenoj Meghan Markle i kraljici Elizabeti.

Na karikaturi, kraljica s ljutitim izrazom lica drži koljeno na vratu Meghan Markle, referirajući se tako na slučaj Georga Floyda koji je umro nakon što mu je policajac sedam minuta držao koljeno na vratu.

Zašto je Meghan otišla iz Buckinghamske palače?’ piše na naslovnici, a odgovor Meghan je ‘Jer više nisam mogla disati’.

Bivša glumica, 39-godišnjakinja rođena u braku Thomasa Marklea i Dorije Ragland iznijela niz optužbi na račun kraljevske obitelji – između ostalih i za rasizam.

Društvene su se mreže brzo užarile od komentara: ‘Apsolutno odvratno’, ‘Ne mogu izraziti svoje zaprepaštenje naslovnicom’, a aktivisti su također prosvjedovali zbog neprimjerenog korištenja smrti Georgea Floyda što je potaknulo pokret ‘Black Lives Matter’ prošle godine.

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS

— Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021