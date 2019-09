ZADNJIH 5 GODINA BILE SU NAJTOPLIJE U POVIJESTI: Meteorolozi upozoravaju na porast razine mora i katastrofu koja nam prijeti

Podatak koji vjerojatno najviše zabrinjava je porast razine mora koji je od 1993. do danas prosječno iznosio 3.2 milimetra godišnje. No, od svibnja 2014. do 2019. bio je pet milimetara godišnje. Prosjek u desetogodišnjem razdoblju, od 2007. do 2016. iznosio je oko četiri milimetra

Znakovi i posljedice globalnog zatopljenja se ubrzavaju, pokazuju najnoviji znanstveni podaci objavljeni u nedjelju uoči UN-ovog klimatskog summita u New Yorku. Analiza Svjetske meteorološke organizacije (WMO) upozorava da je petogodišnje razdoblje od 2014. do 2019. bilo najtoplije u povijesti mjerenja. U istom je periodu značajno porasla razina mora, a rekord je doseglo i ispuštanje ugljikova dioksida (CO2).

WMO ističe da treba odmah intenzivirati napore za smanjenje ispuštanja tog plina u atmosferu.

Neviđeno globalno zatopljenje od 2011. naovamo

Izvješće te organizacije sinteza je najnovijih znantvenih spoznaja o uzrocima i posljedicama neviđenog globalnog zatopljenja u posljednjih nekoliko godina. Globalne temperature su od 1850. porasle za 1.1 Celzijev stupanj, a samo između 2011. o 2015. za 0.2 stupnja. To je rezultat velikog ispuštanja CO2 kada je od 2015. do 2019. u atmosferu otišlo 20 posto više tog plina u usporedbi s prethodnim petogodišnjim razdobljem.

Podatak koji vjerojatno najviše zabrinjava je porast razine mora koji je od 1993. do danas prosječno iznosio 3.2 milimetra godišnje. No, od svibnja 2014. do 2019. bio je pet milimetara godišnje. Prosjek u desetogodišnjem razdoblju, od 2007. do 2016. iznosio je oko četiri milimetra.

“Dizanje razine mora se ubrzalo i zabrinuti smo da bi naglo otapanje leda na Antarktici i na Grenlandu jako pogoršalo stvari u budućnosti”, rekao je glavni tajnik WMO-a Petteri Taalas. “Kao što smo tragične učinke ove godine vidjeli na Bahamima i u Mozambiku, dizanje razine mora i intenzivne tropske oluje dovode do humanitarnih i gospodarskih katastrofa”, istaknuo je.

Oceani su 2018. bili najtopliji u povijesti mjerenja

Izvješće također upozorava na prijetnje oceanima, jer više od 90 posto viška topline uzrokovanog klimatskom promjenama završava u vodi. Analiza WMO-a pokazuje da su oceani u 2018. bili najtopliji u povijesti mjerenja. Prema studiji, gdje god da se pogleda priča je ista: globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem utječe na obuhvat i intenzitet ekstremnih vremenskih događaja kao što su toplinski udari i šumski požari. Cilj WMO-ova izvješća je informirati sudionike UN-ova klimatskog summita koji se u ponedjeljak održava u New Yorku.

Politički čelnici okupit će se na jednodnevnom sastanku koji je osmišljen tako da se na njemu samo ne razgovara, nego da iznjedri konkretne mjere, rekao je glavni tanik UN-a Antonio Guterres.

“Čelnicima sam poručio da ne dolaze s lijepim govorima, nego s konkretnim mjerama”, izjavio je uoči summita. “Ljudi žele rješenja, mjere i akciju. Očekujem da ćemo čuti smislene planove kako drastično smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova u idućih deset godina i potpuno ih ukinuti do 2050.”, naglasio je Guterres.

