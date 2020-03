DRAMATIČNI PRIZORI U ŠPANJOLSKOJ: Nezaštićene prodavačice izložene koronavirusu: ‘Ne budem li sutra ovdje, znat ćete zašto’

Prodavačice bez zaštite od koronavirusa proživljavaju teške dane u Španjolskoj: ‘Ne stignemo iz skladišta iznijeti nove proizvode. Čim nešto stavimo, to odmah nestane’

Dok tisuće zabrinutih stanovnika u Španjolskoj dramatično uzimaju s polica namirnice, možda i unoseći koronavirus u trgovine, očajne prodavačice nezaštićenih lica proživljavaju teške dane. Od kada su u utorak u Madridu zatvoreni vrtići, škole i fakulteti mnogi građani su u strahu od zatvaranja supermarketa pohrlili u trgovine prazneći police.

„Ne stignemo iz skladišta iznijeti nove proizvode. Čim nešto stavimo, to odmah nestane“, govori 22-godišnja María u trgovini Carrefour. „Iscrpljene smo“, dodaje ta 1,60 metara visoka prodavačica, krhke građe, dok nosi kutiju tjestenine. „Nema mandarina, nema mandarina“, viče jedna starija gospođa svom suprugu dok rukom iz plastične kašete uzima posljednje dvije naranče.

Namirnice redovito stižu kamionima u trgovine, a vlada preko televizije ponavlja da će trgovine s hranom ostati otvorene i da hrane neće nedostajati. No uplašeni kupci kao da ne vjeruju. „Kada uđu i vide poluprazne police, ljute se na ‘histeričnu’ kupnju drugih. A zatim jednakom žestinom i sami kupuju“, objašnjava María.

UGOSTITELJI SU PRED KOLAPSOM I UPOZORAVAJU: ‘Zbog epidemije morat ćemo podijeliti 40.000 otkaza!’; Predložili su slamku spasa…

Kompulzivno kupovanje

Objašnjenje za takvo nekontrolirano ponašanje dao je psiholog Sebastian Mera. “Nitko ne zna što će biti za sat vremena, a kamoli idućih dana. Zbog toga ljudi kompulzivno kupuju”, kaže Mera.

U trgovini Aldi, nedaleko od autobusnog kolodvora, slična je situacija. Na policama nedostaje meso. „Radimo više nego ikada“, govori prodavačica Raquel dok na blagajni ‘otkucava’ velike pakete riže. Limuna ondje više nema, a nekoliko preostalih potpuno zelenih banana s Kanarskih otoka plaše kupce na odjelu s voćem.

Neki su kupci nervozni, neki kašlju. U Madridu je od koronavirusa oboljelo 2940 osoba, a broj ubrzano raste. Umrle su 133 osobe, dvostruko više nego dan ranije. Španjolska je nakon Italije druga zemlja po broju oboljelih u Europi.

SVIJET U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA: Australija uvodi obveznu samoizolaciju, cijela Litva postala karantena – sve se zatvara

Dan žena već zaboravljen

María i njezina kolegica Belén navukle su na ruke plastične rukavice s odjela za voće kako bi se zaštitile. Unatoč umornim licima nakon višesatnog rada, ljubazno se smiješe. No ne zato što bi mogle dobiti bonus za dodatni i rizični rad. “Poslodovac nam ništa nije rekao. Ne govori se o povišici, bonusu…nisu nam niti zaštitne maskice dali”, kaže Belén pa ironizira “Valjda misle da smo mi imune na virus”.

Od subote su u Madridu otvoreni samo supermarketi, ljekarne i kiosci. Zaposlenice u ljekarnama imaju zaštitne maske na licima te puštaju samo po dvoje kupaca, koji na ulazu vide istaknutu uputu o najmanje metru udaljenosti od osoblja. Zaposlenici na kioscima fizički su zbog pulta s novinama udaljeni od direktnog doticaja s kupcima i nose rukavice.

No takve uvjete nemaju prodavači u trgovinama. Menadžment Carrefoura i Aldija u subotu nije bio dostupan za komentar o uvjetima rada. Prošli vikend su, na Dan žena, deseci tisuća žena diljem Španjolske izašli na ulice u prosvjed protiv nasilja i uvjeta rada. Potpora im je došla s mnogih strana.

No to sada malo znači Mariji dok iz polumračnog skladišta iznosi nove konzerve sardine. „Vidjet ćemo do kad ćemo izdržati ovim tempom“, govori. „No možda je koronavirus već došao po nas. Ne budem li sutra ovdje, znat ćete zašto me nema“, dodaje. A zatim se okreće kako bi napunila nepregledne police ispred nervoznih kupaca.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

MINISTAR TVRDI DA SMO JOŠ DALEKO OD NAJŽEŠĆIH MJERA, ALI OTKRIO I TRENUTNO NAJVEĆI PROBLEM: ‘Tamo situacija eskalira…’