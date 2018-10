DRAMATIČNI POSLJEDNJI TRENUCI U INDONEZIJSKOM BOEINGU: Pilot je prije stravičnog pada imao jedan zahtjev

Predmeti poput osobnih stvari putnika, krhotine aviona, slušalice i pojaseve za spašavanje pronađeni su u vodama u blizini mjesta gdje je Boeing 737 pao

Pripadnici indonezijske agencije za potragu i spašavanje pronašli su prva tijela nakon stravične nesreće zrakoplova Boeing 737. Avion lokalne kompanije Lion Air sa 189 putnika i članova posade srušio se u ponedjeljak u more i potonuo, vrlo brzo nakon polijetanja iz Jakarte. Strahuje se da u ovoj tragediji nema preživjelih.

Spasioci su pronašli “ljudske ostatke .. vjerojatno je da je svih 189 ljudi mrtvo”, rekao je na press konferenciji Bambang Suryo Aji, ravnatelj spasilačkih službi.

Predmeti poput osobnih stvari putnika, krhotine aviona, slušalice i pojaseve za spašavanje pronađeni su u vodama u blizini mjesta gdje je Boeing 737 pao.

U INDONEZIJI SE SRUŠIO BOEING SA 189 PUTNIKA I ČLANOVA POSADE! Strahuje se da nema preživjelih, otkriven zastrašujući detalj s prošlog leta

Zrakoplov je izgubio kontakt sa zemaljskim službama 13 minuta nakon polijetanja. Pilot Bhavye Suneja je prije tragične nesreće zatražio od kontrole povratak u zračnu luku u Jakarti. Suprotno pisanju nekih medija, pilot ipak nije kontroli leta prijavio tehnički problem, već je netom nakon zahtjeva za povratkom izgubio svaki kontakt sa zemaljskim službama.

Iskusan pilot, tehnički problem…

Ipak, više detalja potvrđuje nagađanja da je na Boeingu došlo do kvara. Naime, piloti su u nedjelju navečer na avionu primijetili i prijavili tehnički problem, no direktor Lion Aira Edward Sirait ustvrdio je da su aviomehaničari sanirali problem i dali zeleno svjetlo za let.

Također, Bhavye Suneja iskusan je pilot s više od 6000 sati letenja, dok je njegov kopilot Harvino imao više od 5000 sati letenja iza sebe. Osim toga, istražitelji su potvrdili da je vrijeme u trenutku nesreće bilo idealno.

AVIOKOMPANIJA ČIJI SE BOEING SRUŠIO BILA JE NA EUROPSKOJ CRNOJ LISTI: Avioni imali niz incidenata, a piloti su ulovljeni s drogom

Najvažnija je crna kutija

Čelnik indonezijskog odbora za sigurnost prometa rekao je da ne može potvrditi što je bio uzrok nesreće, za što će se morati čekati dok se ne dođe do crnih kutija iz zrakoplova.

“Zrakoplov je moderan, prenose se podaci iz aviona, i njih ćemo pregledati. Ali najvažnija je crna kutija”, rekao je Soerjanto Tjahjono.