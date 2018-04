Njihao je jednogodišnju djevojčicu i držao je za noge. Policajac je potrčao prema njemu da ga spriječi, no nije uspio jer je muškarac već bacio bebu, no srećom, uhvatio ju je drugi policajac pa djevojčica nije ozlijeđena.

U blizini južnoafričkog grada Port Elizabetha, u Kwadwesiju, događala se prava drama kad je jedan otac s krova zgrade bacio svoje dijete.

Držao djevojčicu za noge i njihao je

Učinio je to kao prosvjed protiv najave rušenja ilegalno sagrađenih kućica u tom siromašnom naselju. Zgradu je ubrzo okružila policija, a jedan se policajac popeo na krov kako bi ga pokušao odgovoriti od nauma da vlastito jednogodišnje dijete baci sa zgrade. Da situacija bude još luđa, neki su se okupili ispred zgrade i vikali mu da baci dijete. Njihao je jednogodišnju djevojčicu i držao je za noge. Policajac je potrčao prema njemu da ga spriječi, no nije uspio jer je muškarac već bacio bebu, no srećom, uhvatio ju je drugi policajac pa djevojčica nije ozlijeđena.

Policija je ovog oca uhitila i sumnjiči ga za pokušaj ubojstva.



Otac uhićen zbog pokušaja ubojstva

‘Danas je policija spasila život jednogodišnje djevojčice nakon što ju je otac bacio s krova zgrade tijekom prosvjeda protiv rušenja. Proces rušenja počeo je u 9.30 sati u Kwadwesiju, a policija je poslana na teren kako bi osiguravala sigurnost tima koji je obavljao rušenje.

Oko 10.40 sati, 38-godišnji se muškarac popeo na krov jedne od zgrada držeći svoje jednogodišnje dijete na rukama. To je učinio kako bi prisilio tim da ne ruši na tom području. Zbog opasnih prijetnji i sigurnosti djeteta, policija je isplanirala spašavanje djeteta i uhitila muškarca. Do 11.45 sati policija je okružila zgradu, a jedan od policajaca je pokušao razgovarati s muškarcem koji je držao dijete. On je dijete ipak bacio, no uhvatio ju je policajac koji je stajao ispod. Otac je uhićen pod sumnjom za ubojstvo, a slučaj će ići na daljnju istragu. Dijete će biti predano 35-godišnjoj majci, a sve će nadgledati socijalna služba’, objavila je tamošnja policija.