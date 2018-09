DRAMATIČAN DAN U AMERICI: ‘Zaklinjem se danas, pod prisegom, pred Senatom i ovom zemljom – nisam silovao profesoricu, ona laže!’

Christine Blasey Ford u četvrtak je pred Senatom iznijela detalje svoje tvrdnje da ju je Brett Kavanaugh navodno seksualno napao prije 36 godina

Boreći se da spasi svoju kandidaturu za sudca Vrhovnog suda i svoju čast Brett Kavanaugh je u četvrtak ljutito i odlučno zanijekao optužbu sveučilišne profesorice Christine Blasey Ford za da ju je seksualno napastvovao 1982. i rekao kako se neće dati zastrašiti da se povuče.

“Zaklinjem se danas, pod prisegom, pred Senatom i ovom zemljom, pred mojom obitelji i Bogom, ja sam nedužan po ovoj optužbi”, rekao je Kavanaugh Pravosudnom odboru, navodi agencija Reuters.

Kavanaugh je svjedočio nakon što je Ford završila i nisu bili u istoj prostoriji zajedno.

Konzervativni sudac (53) ocijenio je na saslušanju u senatskom Pravosudnom odboru da je proces njegovog potvrđivanja postao “nacionalna sramota”. “Moja obitelj i moj ugled su zauvijek uništeni”, rekao je povremeno zadržavajući suze posebice kada je spomenuo da mu je njegova kći rekla da se mole za Ford, kada je govorio o svom ocu i kada je spomenuo žene prijateljice koje su se okupile kako bi ga podržale.

‘Ovo je politička namještaljka’

Nazvavši se žrtvom “grotesknog i očiglednog uništavanja ugleda” Kavanaugh je strastveno govoreći rekao da “nedvosmisleno i kategorički” niječe optužbe Ford. Upozorio je da se radi političkoj namještaljci, izjavio je da je nedužan i tvrdio da se neće dati zastrašiti, navodi agencija France Presse. “Nitko me neće natjerati na uzmak”, izjavio je.

Tom sucu je puno toga na kocki u razdoblju obilježenom pokretom #Me Too protiv seksualnog zlostavljanja.

Profesorica ispričala detalje navodnog zločina

Ona tvrdi da su ju Kavanaugh i njegov prijatelj Mark Judge, potpuno pijani izolirali u jednoj sobi, gurnuli na krevet, a budući sudac se bacio na nju, pokušavajući joj svući odjeću i dodirujući ju posvuda po tijelu. “Mislila sam da će me silovati”, rekla je profesorica. Kada je pokušala vikati, Kavanaugh joj je rukom prekrio usta, za što je Ford rekla da je ostavilo najtrajnije posljedice na njezin život jer je mislila da će ju nehotice ubiti.

Navodni smijeh dvojice mladića je također ostavio duboku neugodu pri spomenu na taj incident.

Upitana o mogućnosti da je zamijenila napadača, sveučilišna profesorica je rekla da je apsolutno sigurna da se radilo o Kavanaughu.

Njezino svjedočenje je bilo emocionalno uvjerljivo, ali nije iznijela nikakav dokaz za svoje optužbe, koje osporavaju svjedočenja četiri svjedoka koje je navela sama Ford uključujući i njezinu dugogodišnju prijateljicu.

Ona se ne sjeća kada je došlo do navodnog napada, gdje se to dogodilo, kako je došla tamo niti kako je otišla, a pitanje tko je još bio na zabavi je problematično jer svi koje je imenovala niječu da se zabava uopće dogodila. Svjedokinja Leland Ingham Keyser, koja je demokrat i prijatelj Ford cijeloga života ne samo da se ne sjeća kućne zabave nego kaže da nikad nije srela Kavanaugha.

Kavanaugh je rekao kako je želio svjedočiti odmah nakon što su je pojavili navodi Ford i da nije iznenađen da su je pojavile druge optužbe. “Tih dugih 10 dana, kao što je bilo za predvidjeti i kao što sam predvidio, moja obitelj i moje ime su potpuno i trajno uništeni zlim i lažnim dodatnim optužbama”, rekao je.

“Neću biti zastrašen da bih se povukao iz ovoga procesa”, dodao je Kavanaugh. Kavanaugha je pratila njegova supruga dok je ulazio u prostoriju za saslušanja.

Demokrate optužio za zasjedu

Oštro je napao senatore demokrate, što je neuobičajeno za aktivnog sudca kandidiranog za Vrhovni sud, rekavši kako je žrtva “proračunatog i organiziranog političkog ubojstva” nakon što je ranije izgledalo da ide prema potvrdi za suca Vrhovnog suda. Optužio je demokrate da su pripremili “zasjedu” s Fordičinom optužbom objavivši je tek nakon što je izvorno saslušanje za potvrdu kandidature već bilo završeno.

Pažljivo je izbjegao osuditi Ford napominjući kako prema njoj nema “zle volje”. Rekao je kako ne dovodi u pitanje da je netko možda napao Ford seksualno nekada na nekom mjestu, ali da on nije nikad napao ni nju niti bilo koga. Kandidate za Vrhovni sud mora potvrditi Senat, a Trumpovi republikanci kontroliraju to tijelo s minimalnom većinom od 51 naprema 49 zastupnika. To znači da bi dio umjerenih republikanaca koji još nisu otkrili hoće li podržati Kavanaugha mogli odrediti njegovu sudbinu.

Odbor će o Kavanaughu glasovati u petak, a Senat početkom idućeg tjedna. Ovaj slučaj se pojavio samo nekoliko tjedana uoči izbora na polovici predsjedničkog mandata koji se održavaju 6. studenog i na kojima će demokrati pokušati preuzeti kontrolu Kongresa od republikanaca.

Kavanaughovo imenovanje bi zacementiralo konzervativnu premoć u Vrhovnom sudu. Imenovanja u to tijelo u kojem sjedi 9 članova važna su jer su doživotna, a u njemu se donose odluke o spornim pitanjima poput pobačaja, kontrole naoružanja, smrtne kazne i vjerskih prava.

Suca Anthonyja Kennedyja kojeg bi Kavanaugh trebao zamijeniti imenovao je konzervativni predsjednik Ronald Reagan 1987., zbog čega bi dolaskom novog konzervativca ideološki omjer na sudu trebao ostati isti. No američki predsjednik Donald Trump, po pisanju Business Insidera, računa da bi u svom mandatu mogao imenovati još barem dva suca zbog visoke dobi i lošeg zdravlja dviju sutkinja u tom tijelu.