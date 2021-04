DRAMA U PREDSJEDNŠTVU BIH: Komšić i Dodik se časte uvredama, padaju teške riječi: ‘Blamiraš državu!’

Komšić je objasnio da je upravo zbog takvog Dodikova nastupa demonstrativno napustio video-konferenciju koju su ranije ovog tjedna tri člana Predsjedništva BiH održala s Josepom Borrellom, visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Milorad Dodik “počastili” su se u petak nizom uzajamnih uvreda potvrđivši još jednom kako u vrhu te države vlada kaos koji se ne može skriti ni pred međunarodnim dužnosnicima.

Komšić je Dodika javno nazvao “primitivcem”, na što mu je on uzvratio porukom kako se “blamira” gdje god stigne.

“Na žalost, ima dosta primitivizma i u Predsjedništvu BiH na funkciji predsjedatelja Predsjedništva. Ali to nije ništa novo, znamo da je (Dodik) primitivac. On negira genocid, negira državu gdje je predsjedatelj Predsjedništva, govori o mirnom razlazu, vrijeđa ljude na osobnoj razini”, kazao je Komšić u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV).

Demonstrativno napustio konferenciju

Komšić je objasnio da je upravo zbog takvog Dodikovog nastupa demonstrativno napustio video konferenciju koju su ranije ovog tjedna tri člana Predsjedništva BiH održala s visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepom Borrellom.

Što se zapravo zbilo na sastanku održanom u srijedu svatko tumači na svoj način, a Dodik je ranije izjavio kako je Komšić ustao i otišao nakon što mu je on pred Borrellom osporio legitimitet da uopće sjedi u Predsjedništvu BiH kao njegov hrvatski član.

Kako je službeno priopćeno nakon sastanka, Borrell je od članova Predsjedništva BiH tražio da pokažu liderstvo i doprinesu provedbi reformi nužnih za napredak na putu europskih integracija, što uključuje i promjene izbornog zakona te ustava.

“Komšić je napustio sastanak nakon moje tvrdnje da je nezgodno da Predsjedništvo bude to koje će voditi te progovore (o reformama u BiH) jer imamo Komšića koga ostali predstavnici hrvatskog naroda ne smatraju legitimnim”, kazao je nakon tog sastanka Dodik.

Komšić je sada potvrdio kako je sastanak doista napustio, a kako je obrazložio, to je to bio jedini način da izbjegne obračunati se s Dodikom na podjednako primitivan način na koji on to čini. Dodao je kako je njegov čin bio manje poruka Dodiku, a više stranim sugovornicima koji se suzdržavaju reagirati na Dodikove ispade, čak i kada on otvoreno zagovara rušenje BiH kao države.

Dodik optužio Komšića za blamiranje države

Dodik je ubrzo uzvratio konstatacijom kako Komšić ne propušta priliku svojim postupcima “izblamirati” sebe i državu. Potvrdio je kako je pred Borrellom osporio Komšićev legitimitet kao hrvatskog člana državnog vrha istaknuvši kako je to “istina koju svi znaju” jer on nije izabran glasovima Hrvata.

Treći član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović konstatirao je kako je incident pred Borrellom samo naštetio svima, ali je uzeo u obranu Komšića navodeći da nije Dodik taj koji može suditi o nečijem legitimitetu te da je Komšić izabran na osnovu Ustava BiH i Izbornog zakona BiH.