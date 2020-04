DRAMA U NAJVEĆEM NAFTNOM FONDU NA SVIJETU: Cijela priča zakuhala se na jednom letu avionom

Državni mirovinski fond global, inače norveški naftni fond težak 930 milijardi dolara proživljava turbulentno razdoblje zbog ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa i afere u koju su upleteni njegovi bivši i budući voditelj

Političko-financijski skandal zatresao je najveći fond na svijetu koji je u vlasništvu Kraljevine Norveške. Skandinavske su zemlje poznate po striktnom shvaćanju javnih službi, pa je tako najobičniji let charter zrakoplovom iz Sjedinjenih Američkih Država u Norvešku, može biti povod za ostavku i kraj karijere.

Akter cijele priče je Yngve Slyngstad, čovjek koji je 12 godina vodio Državni mirovinski fond global, inače naftni fond težak 930 milijardi dolara koje su garancija za vremena kada nafte više ne bude. On se u studenom prošle godine, zajedno s ostalim sudionicima, vratio charter letom sa seminara kojeg je organizirao norveški milijarder i vlasnik jednog hedge funda u Londonu, Nicolai Tangen.

Sukob interesa i kadroviranje?

Ništa tu ne bi bilo čudno da norveški Fond nije organizirao Slyngstadov povratak kući i da Tangen nije izabran da preuzme njegovo mjesto u Fondu. Cijeli proces je sada zaustavljen; nadzorni odbor razmatra Tangenov izbor, dok Norveška središnja banka, koja skrbi za fond, istražuje je li Slyngstad prekršio etička pravila.

I sam seminar je sporan jer je održan neposredno nakon što je Slyngstad najavio ostavku, pa Norvežani sumnjaju da je utjecao na čelnike banke i Fonda u odabiru svog nasljednika. On je sve demantirao, navevši kako je rekao Tangenu i “svima drugima koji su bili prisutni da na tom poslu trebamo bistre ljude.”

Tangen, inače vojni obavještajac, rekao je medijima kako je čelna pozicija u Fondu njegov ne “samo posao iz snova nego posao iz dječačkih snova” te kako mu je žao što na svom novom poslu više neće moći organizirati seminare, poput ovog koji je i pokrenuo aferu. Mnogi se pitaju zašto želi posao gdje us mu ruke uglavnom vezane, s obzirom na to da vlada i parlament donose odluke i gdje će mu plaća biti mizerna u odnosu na to što zarađuje sa svojom tvrtkom, piše Novac.hr.

Umiješan i javni tužitelj

Osim Slyngstadovih naputaka i Tangenove obavještajne prošlosti, javnosti je sumnjivo i to što Tangen nije bio na službenoj listi ljudi koji su se prijavili za vođenje Fonda. Investitori su, doduše, bili oduševljeni njegovim izborom, ali se to ne može reći za političare, koji su bili sumnjičavi što se državni fond daje u ruke čovjeku koji ima off-shore kompaniju vrijednu 16 milijardi dolara.

Da stvar bude još gora, norveški javni tužitelj Fredrik Sejersted, morao se na zahtjev premijerke Erne Solberg isključiti iz svih slučajeva vezanih za Tangena, zato što je bio na njegovom seminaru i letio kući istim charter letom, zbog kojeg je Slyngstad pod povećalom.

Skandal u najgorem trenutku

Cijeli se skandal događa u najgorem trenutku za Fond u protekle 24 godine. Naime, objavljeno je kako je fond od početka godien do kraja ožujka zbog oštrog pada cijena dionica uzrokovanog pandemijom koronavirusa na ulaganjima izgubio 124 milijarde dolara. U usporedbi s istim razdobljem lani, vrijednost investicijskog portfelja pala je za 16,2 posto, čime je praktički anuliran prošlogodišnji plus od 20 posto.