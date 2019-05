DRAMA S HUAWEIJEM POSTAJE SVE GORA: Priča je kompleksna, ali zato donosimo 5 ključnih odgovora nakon kojih će vam sve biti jasno

Ako Google i Huawei ne izglade odnose mogli bi stvoriti probleme milijunima korisnika

Huawei je pozvao medije iz cijeloga svijeta da sljedećega utorka nazoče predstavljanju nove serije pametnih telefona Honor 20. Ne bi to bilo ništa čudno da u jeku nedavnih zbivanja, kineska kompanija ne tvrdi da njihovi novi uređaji i dalje nude sve usluge operativnog sustava Android, pa čak i korištenje Googleove trgovine aplikacijama.

No, ako se ne riješi sukob s američkom vladom, zbog kojeg je Google već povukao drastične poteze, budući će Huaweijevi uređaji imati mnogo manje opcija. Naravno, to ovisi o tome hoće li se Kinezi i dalje oslanjati na Android ili će razviti vlastiti operativni sustav.

Potencijalno predomišljanje

Zasad nije jasno hoće li Googleov potez prema Huaweiju biti dugotrajan, no sigurno je da ne žele prekinuti veze s drugim najvećim proizvođačem Androida na svijetu, pogotovo nakon što je iz korejskog Samsunga došla informacija da njihove uređaje koristi više od pola milijarde ljudi. Teoretski, Ured za industriju i sigurnost mogao bi dati dopuštenje Googleu da nastavi surađivati s Huaweijem ili da se čak i predomisli pa ukine sva ograničenja, piše BBC.

No, ako se stvari ubrzo ne promijene, moglo bi doći do ozbiljnih problema.

Što točno Google radi?

Podsjetimo, Google je obustavio sve poslovne aktivnosti s Huaweijem vezane za “nejavne” prijenose hardvera, softvera i tehničkih usluga. To ne znači da će Huawei izgubiti sve pristupe Androidu, jer je taj operativni sustav u svojoj osnovi open source projekt. To znači da ga svaki proizvođač može izmijeniti i instalirati na svoje uređaje bez potrebe za dobivanjem dozvole. No, u praksi se svi veliki proizvođači oslanjaju na “tvorničku” podršku Googlea.

Osim toga, Google kontrolira pristup bitnim softverskim dodacima, uključujući Google Play trgovinu, vlastite aplikacije, virtualnog pomagača Google Assistant, Gmail i alate koje omogućuju pristup određenim funkcijama.

Labilna sigurnost

No, to ne znači da vlasnici Huaweijevih i Honorovih mobitela odjednom neće moći instalirati nove aplikacije ili dobiti ažuriranja za Google usluge. Razlog tome je što su njihovi uređaji već certificirani u sučeljima za testiranje kompatibilnosti i za testiranje dobavljača. To znači da im Google može pružiti nove verzije svojih proizvoda i autorizirati preuzimanja s trgovine Play, a da se Huawei time ne mora baviti.

Međutim, stvari postaju složenije kada su u pitanju sigurnosna ažuriranja. To obično funkcionira tako da Google proizvođačima Android uređaja daje kod za softverske popravke otprilike mjesec dana prije nego što otkrije pojedinosti o mogućim sigurnosnim propustima. To daje proizvođačima vremena da provjere uzrokuju li “zakrpe” probleme na njihovom vlastitom softveru, a zatim pakiraju prilagođenu verziju popravka kao ažuriranje. Huawei će sada doznati sve o potencijalnim sigurnosnim propustima na dan kad su te informacije objavljene na Android Open Source projektu (AOSP).

Gubitak funkcija

To bi teoretski moglo dovesti do situacije da Huaweijevi uređaji nekoliko dana ili tjedana ostanu izloženi virusima i drugim prijetnjama. Osim toga, budući modeli Huaweijevih pametnih telefona neće biti certificirani, što znači da neće moći unaprijed instalirati Google Mobile Services. To je paket aplikacije koji uključuje trgovinu Google Play, Photos, YouTube, Maps, Drive i Duo (aplikaciju za videopozive). Neke od tih aplikacija će biti dostupne na internetu, ali to mnogima neće biti korisno.

Gubitak neće imati velikog utjecaja na kineske korisnike, jer je u Kini većina Googleovih aplikacija ionako blokirana. No, diljem svijeta bi to moglo izazvati odbojne reakcije prema Huaweijevim proizvodima. Korisnici bi i dalje bili u mogućnosti instalirati aplikacije putem alternativnih trgovina, no Google spriječava instalaciju vlastitih aplikacija na neovlaštenim uređajima. Nadalje, razvojni programeri ne bi mogli pristupiti Googleovim sučeljima za programiranje aplikacija na novim uređajima, pa bi čak i alternativne aplikacije mogle izgubiti brojne funkcije.

“Recimo da aplikacija želi poslati obavijest na vaš uređaj. Velika je šansa da koristi uslugu Google Play za slanje obavijesti. Dakle, sve aplikacije, čak i Twitter, mogu prestati slati obavijesti”, objasnio je Mishaal Rahman, glavni urednik internetske stranice XDA-developers.com i dodao primjer gubitka “castinga”, odnosno mogućnosti bežičnog prijenosa zvuka i slike s mobitela na TV ili druge uređaje putem dodira ikone.

Kašnjenje s Androidom

Kružile su glasine da bi uređaji Huaweija mogli ostati u trenutnoj verziji Androida, bez mogućnosti za njegovim ažuriranjem. No, Rahman vjeruje da je to malo vjerojatno, jer će sljedeća verzija, Android Q, također biti open source, a Google je već podijelio većinu izvornog koda s Huaweijem i drugim partnerima. Međutim, stvari bi mogle biti drukčije 2020. kada dolazi Android R.

“Ono što se događa jest da Googleovi vrhunski partneri, poput Huaweija i Samsunga, dobiju rani pristup kodu pregleda mjesecima prije javne beta verzije. To im daje veliku prednost u prilagodbi vlastitih izdanja softvera, a Huawei bi gubitkom te mogućnosti izgubio nekoliko mjeseci razvoja”, tvrdi Rahman i dodaje kako bi Huawei u tom slučaju novu verziju Androida mogao korisnicima ponuditi sa zakašnjenjem, ali ih ne bi mogao zvati Android uređajima jer za to mora imati certificiran softver.

Plan B

Iz Huaweija su rekli kako bi rado radili na Androidu, ali su, kao plan B, već stvorili novi operativni sustav.

“Izrađujemo planove za ovaj mogući ishod, ali to se još nije dogodilo. Imamo paralelni program kako bismo razvili alternativu za koju mislimo da će oduševiti naše klijente. Kratkoročno, to nije dobra vijest za Huawei, ali mislim da to možemo postići”, izjavio je Jeremy Thompson, izvršni potpredsjednik Huaweija za Veliku Britaniju.

No, to opet dovodi do novih komplikacija. Naime, programeri će biti pod pritiskom da brzo stvore velik broj samostalnih aplikacija za novi operativni sustav.

“Ključni dio uspjeha s mobilnim operativnim sustavom je broj aplikacija dostupnih na tržištu, tvrdi Rahman i dodaje kako “osim Appleovog iOS-a, Android ima najveću razvojnu platformu.”