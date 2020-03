DRAMA NA KRUZERU: Životno važan mail završio je u inboxu kojeg nitko nije čitao. Rezultat? 700 zaraženih virusom i 8 mrtvih

Iako su uvjereni kako su sve učinili po propisima da bi spriječili epidemiju koronavirusa, otkriveno je kako je tvrtka Princess Cruises zakasnila s reakcijom te se nije mogla usuglasiti s japanskim vlastima kako bi spriječila širenje zaraze na brodu Diamond Princess

E-mail Princess Cruisesa, tvrtke koja je vlasnik kruzera Diamond Princess na kojemu je izbila epidemija koronavirusa, možebitno je jedan od uzroka zakašnjele reakcije tvrtke i japanskih vlasti. Iako je bila prepuna gramatičkih grešaka, važna poruka je bila dovoljno razumljiva – 80-godišnji putnik tog broda, koji je tjedan dana ranije sišao u Hong Kongu, bio je zaražen koronavirusom.

“Ljubazno bih obavijestio strane povezane s brodom i obavio potrebnu dezinfekciju. Puno hvala”, glasila je poruka dužnosnika luke koji je prenio upozorenje zdravstvenih službenika iz Hong Konga vlasnicima kruzera. No, to je upozorenje, poslano 1. veljače, završilo u inboxu kojeg nitko nije čitao, a vodeći liječnik tvrtke i osoba odgovorna za slučajeve izbijanja epidemije, Grant Tarling, rekao je kako za kornavirus na Diamond Princessu nije znao do sljedećeg dana, kada je pročitao objave na društvenim mrežama. Dan kasnije, kapetan je na brodu objavio najgoru vijest.

To je bio samo početak domino-efekta loših procjena i odluka tvrtke i japanskih vlasti koje su na kraju rezultirale s osam mrtvih i više od 700 zaraženih koronavirusom. Među njima nije bilo šest članova posade iz Hrvatske. Zaokupljeni zbrkom i ranijim pogreškama, podcijenili su rizik izbijanja zaraze, ignorirali najbolju medicinsku praksu za evakuaciju putnika i aktivirali samo osnovne protokole za rješavanje epidemija, doznaje New York Times.

Nova epidemija na kruzeru

Isti čovjek, Grant Tarling, sada je odgovoran za potencijalno izbijanje koronavirusa na drugom kruzeru, Grand Princessu, koji je prije nekoliko dana ostao na vezu luke u San Franciscu. Ondje je putnik, koji je prije dva tjedna putovao tim brodom, prije koji dan preminuo od koronavirusa. Otada je obavljeno mnoštvo testiranja putnika, a 21 nalaz bio je pozitivan. Tisućama putnika je rečeno da ostanu u svojim kabinama dok Princess Cruises i američke vlasti ne smisle neki plan. Zasad je ideja da brod otplovi do Oaklanda, odakle će putnici biti prebačeni u kopnenu karantenu.

Krize na Diamond Princessu i na Grand Princessu otkrivaju rupe u nizu međunarodnih sporazuma, državnih zakona i korporativnih politika kojima se uređuje briga za zdravlje i sigurnost putnika i posade u industriji koja godišnje preveze oko 30 milijuna osoba i od toga uprihodi 150 milijardi dolara.

Tarling je u jednom intervjuu, prenosi New York Times, rekao kako nije imalo smisla dezinficirati brod i riskirati dok se nije znalo što se događa, iako je honkonški epidemiolog zatražio temeljito čišćenje i dezinfekciju kruzera. Japanske vlasti su, pak, napravile veliku pogrešku, jer nisu evakuirale potencijalno zaražene putnike na kopno, kako je preporučeno.

Karantenu vodila needucirana posada

Japanska vlada i Princess Cruises se i dalje ne slažu tko je trebao voditi operaciju sprječavanja širenja zaraze. Tako je odgovornost za plutajuću karantenu s 2700 putnika pala na leđa 1000 nisko plaćenih, needuciranih i slabo opremljenih članova posade. Tarling je cijelu operaciju nadzirao iz Kalifornije, nesvjesan uvjeta na brodu.

Rekao je kako je posada slijedila upute u slučaju “osoba u karanteni ili bolničkoj izolaciji”, no zapravo bi jedan član posade često nosio iste rukavice kako bi donio hranu u desetke kabine, gdje je bio u kontaktu licem u lice s potencijalno zaraženim putnicima. Posada je bila slabo opremljena i za skupljanje prljavog posuđa ili posteljine.

Inače, osnovne mjere opreza na kruzeru uključuju poticanje na pranje ruku, ukidanje samoposluživanja u buffetima i pojačano čišćenje. Ozbiljniji slučajevi mogu navesti posadu da putnike odvrati od rukovanja, dezinficiraju brod i otkažu događanja. Još ekstremniji slučajevi visokozaraznih bolesti imaju još strože protokole. No, na Diamond Princessu se malo toga odvilo. Buffeti su ostali otvoreni, a ranije organizirani događaji su održani. Pojedini članovi posade su kako znaju i umiju upozoravali putnike da izbjegavaju rukovanje.

Doktor Tarling, uz to, nije naredio posadi da počne tražiti kontakte, odnosno utvrdi tko je bio u kontaktu sa zaraženim putnikom. Epidemiolozi tvrde da se s tim treba početi odmah i da treba izolirati svaku takvu osobu. Zanimljivo, istog je dana grčki epidemiolog Christos Hadjichristodoulou s timom europskih stručnjaka objavio nove preporuke za krstarenje u slučaju zaraze. Bio je to među prvim protokolima o koronavirusu za industriju kruzera.

Nitko ne želi preuzeti odgovornost

Hadjichristodoulouve preporuke kazuju kako bi bliski kontakti oboljelog trebali biti evakuirani i stavljeni u kopnenu karantenu. U slučaju Diamond Princessa se to nije dogodilo, a u slučaju Grand Princessa reakcija je nekoliko dana zakašnjela. Japanske vlasti se brane kako je bilo teško organizirati dodatne kapacitete u karantenama te kako lokalne vlasti nisu prihvatile evakuaciju. Hadjichristodoulou tvrdi da je htio organizirati grupu stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije koja bi se ukrcala na brod, no to je odbijeno.

“Japan nije jedina država koja je dužna provoditi mjere kako bi spriječila širenje zaraze,” rekao je japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi te je ustvrdio kako je međunarodno pravo nejasno oko toga trebaju li teret organizacije suzbijanja epidemije država u kojoj je brod usidren i država u kojoj je brod registriran, u ovom slučaju Velika Britanija.

No, bilo kako bilo, sada se slična situacija događa na drugoj strani Tihog oceana. Što će se događati na Grand Princessu ovisi o reakcijama tvrtke i vlasti, a doktor Tarling smatra da nije pogriješio s reakcijom na Diamond Princessu.