DRAMA ISPRED OBITELJSKE KUĆE: Manijak pokušao djevojčicu ugurati u auto, majka ju je jedva istrgnula iz njegovih ruku

46-godišnja Gordana M. iz naselja Ovča u Beogradu u ponedjeljak navečer uspjela je spriječiti 40-godišnjeg Ljubomira P. u otmici njezine 12-godišnje kćeri. Samo nekoliko metara od kuće, muškarac je pokušao djevojčicu strpati u automobil, piše Blic.

Rekao joj da je talentirana i da će ju trenirati, davao joj je i čokoladice

Majka kaže da djevojčica još nije svjesna što se dogodilo, a i ona je još u šoku onime što se moglo dogoditi da nije potrčala za otmičarem. ‘Taj manijak već godinu dana dolazi u trgovinu koja se nalazi na nekoliko metara od naše kuće i predstavlja se kao tenisač koji trenira kod Janka Tipsarevića. Pikirao je moju kćer i konstantno joj dolazio s pričom da je “talentirana i da će joj pokloniti reket i trenirati besplatno” ‘, ispričala je Gordana za Blic i dodala da se u to naselje obiteljl doselila prije dvije godine, a susjede zna tek iz viđenja. Nije ni pomislila da bi taj čovjek, koji živi nedaleko od njih, mogao biti otmičar djece.

Srećom, 12-godišnjakinja je mami ispričala prvi put kad joj se Ljubomir obratio. Rekla je i da joj je često znao kupovati čokoladice. U ponedjeljak navečer je djevojčica otišla u trgovinu, a ispred ju je dočekao Ljubomir i rekao joj da ide s njim na pizzu. Ona je rekla da najprije mora pitati roditelje, a on joj je uzvratio da to ne smije učiniti. On se tada bijelim automobilom vozio po njihovoj ulici, a usporio bi kraj kuće u kojoj živi Gordanina obitelj. Dok je ona bila ispred kuće, stao je automobilom ispred nje, no srećom, majka je sve vidjela i došla do dvorišta.



‘Tada sam ugledala nju kako se cimnula od njega. On ju je pokušao uvući u automobil. Uspjela sam je istrgnuti iz njegovih ruku i pitam ga u čemu je njegov problem. Međutim, on me tada krenuo psovati, vrijeđati i unositi mi se u lice. Taj čovjek je upalio auto, krenuo u rikverc, a zatim je krenuo autom na mene. Tada sam pozvala policiju, a kćeri koja je potrčala za mnom rekla da bježi u trgovinu. Međutim, taj manijak je izašao iz auta i krenuo za njom, pa su je djelatnice trgovine zatvorile unutra’, ispričala je potresena majka. Manijak ni tu nije stao već je ušao u trgovinu i vikao na djeltanice i prijetio im.

25 minuta kasnije, stigao je i otac djevojčice, a ubrzo je došla i policija. Otmičar se i policajcima opirao, a udario je i oca djevojčice te je prijetio osvetom.

‘To zna što bi učinio mom djetetu da ga nismo zaustavili’, kaže Gordana.