DRAGAN ČOVIĆ O IZBORNOM PORAZU: ‘Kada netko nekome da 250 tisuća glasova, to nije ravnopravna izborna utakmica’ 

“Nadam se da političari u Hrvatskoj razumiju što se događa u BiH. Mi smo prvi susjedi. Za Hrvatsku BiH ima i bez Hrvata strateško značenje, a oni koji su prijetili Hrvatskoj oko proteklog rata, mnogih infrastrukturnih projekata, dobili su satisfakciju da u Predsjedništvu pokušaju špekulirati oko toga”, kazao je Čović aludirajući na Željka Komšića

Željko Komšić izabran je na jučerašnjim općim izborima u BiH za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Komšić je osvojio oko 45 tisuća glasova više od svoga glavnog konkurenta, dosadašnjeg član Predsjedništva i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Čović je u intervjuu RTL-u pokušao objasniti razloge svoga izbornog poraza.

“Ako analizirate podatke iz 2002. godine sa 118 tisuća imali ste dvije trećine hrvatskog glasačkog tijela, prošli put sa 128 tisuća ste imali nemogućih 128 tisuća za naše glasačko tijelo. Ovog puta ćemo prijeći 150 tisuća glasova i to je glasačko tijelo hrvatskog naroda. Kad gledamo matematiku, to je više od 80 posto potpore Hrvata, a kada je u pitanju hrvatski član Predsjedništva, to šalje izuzetnu poruku”, kazao je Čović.

PLENKOVIĆ KONTRA HRVATSKOG ČLANA PREDSJEDNIŠTVA: ‘Izbor Komšića nije dobar za hrvatski narod, ni općenito za tu državu’

“Ulazimo u tešku situaciju”

Potom je pojasnio tu “izuzetnu poruku” rekavši: “Ustavni sud je donio jasnu odluku kolekitvnog predstavljanja na svim administrativnim razinama, to se posebno odnosi na Dom naroda i Predsjedništvo BiH. Čak oko Doma naroda je stavio van snage određen odredbe koje se tiču legitimnog predstavljanja i pitanje je kako sve skupa implementirati. Kada dobijete takvu potporu to nije dovoljno. Evidentno je da se nalazite u izbornoj jedinici s mnogobrojnim bošnjačkim narodom koji je ovaj put projekt odradio kako je odradio, da izabere dva člana Predsjedništva što je za mene porazno za BiH.”

Ustvrdio je da je dobio ogromnu potporu koja njemu i HDZ-u BiH nameće odgovornost da provedu predizborni program.

“Mislim osobno da ulazimo u tešku situaciju i kad je pitanje implementiranja izbornog rezultata. Vidjet ćemo kako će to u konačnici biti objavljeno jer nije samo pitanje zbog članova predsjedništva nego razine entiteta skupštine u županijama. Uvjeren sam da će hrvatski narod imati dominatnu potporu kroz projekt Hrvatskog narodnog sabora okupljen oko Hrvatske demokratske zajednice BiH u svim županijama gdje smo većina, uz naše općine, njih 20 i nešto gdje imamo načelnike, svi su u dobroj poziciji kad su u pitanju javne financije. Pokušali smo trasirati put razvoja, ali to je nemoguće bez prijatelja Bošnjaka i Srba u vlasti. Ovo je poruka koju bi trebali na poseban način analizirati predstavnici međunarodnih institucija angažiranih u BiH koji nisu imali hrabrosti da nas podrže kad smo predlagali izmjene izbornog zakona, a sada imamo situaciju koju smo nagovještavali – dobit ćemo sve glasove Hrvata i što nam to koristi”, kazao je Čović za RTL.

KLJUČEVI VLASTI U RUKAMA SDA, HDZ-a I DODIKA: Čović od Izetbegovića u prvim satima dobio ponudu za koaliranje

“Improvizacije mogu narušiti odnose u BiH”

U ovoj situaciji, tvrdi, nema plana B jer je taj plan iscrpljen kada se nije uspio izboriti za novi izborni zakon.

“Onda smo upravo radili što smo trebali zadnjih 4-5 mjeseci raditi da bi to sve rezultiralo rezultatom koji imamo. Mi smo postavili maksimalistički prag od 140 tisuća glasova, to ćemo prijeći za 10 do 15 postotaka. Morat ćemo osmisliti projekt kako zaštiti do kraja hrvatski narod. Morat ćemo jasno poslati poruke bošnjačkom narodu s kojima dijelimo federaciju, čitavu BiH, ali i međunarodnim institucijama. Trebat će potpuno drugačiju politiku voditi kada je u pitanju najmnogobrojniji narod u BiH. On joj daje europsku šansu i to se nije prepoznalo. Bojim se da ćemo morati, kad dobijemo konačne rezultate unutar Hrvatskog narodnog sabora, sjesti i zauzeti strategiju kako se dalje odnositi prema projektima o kojima smo govorili”, kazao je Čović.

Na pitanje jesu li Hrvati treći entitet u BiH, Čović je odgovorio da dosad nije zagovarao “ovaj ili onaj entitet”.

“Govorili smo o reorganiziranju BiH kako bi bila učinkovita. U našem programu stoji da su to četiri ili više teritorijalnih jedinica u BiH sa sjedištima Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, Mostar, naravno postoje i druga rješenja, ali svakako se treba do kraja zaštititi od improvizacija koje mogu narušiti odnose u BiH i napraviti štetu BiH. To možete samo kroz izborni zakon i Ustav i to je prvi zadatak na kojem ćemo raditi”, kazao je Čović.

PETROV LJUT ZBOG IZBORA KOMŠIĆA: ‘On ne smije biti primljen u Zagrebu kao predstavnik Hrvata’

“Za Hrvatsku BiH i bez Hrvata ima strateško značenje”

Po Čovićevom mišljenju, HDZ BiH sada mora nastojati izboriti takvo izborno zakonodavstvo koje će zaštititi hrvatski narod od utjecaja brojnijih.

“Što se mene tiče imam jasan stav oko toga, razgovarao sam s predsjednicom i predsjednikom Vlade, dolazio je ovdje, davao potporu ovom europskom projektu. Nismo željeli na bilo koji način raditi blokade tipa neizlaska na izbore jer nemate nikakvu garanciju da ćete izabrati svoje predstavnike, ali će RH morati zauzeti jasan stav oko odnosa u BiH. Projekt bošnjačkog naroda je preozbiljan projekt, a ja sam ga uspoređivao s unitarnom, jednonacionalnom građanskom državom, no ona nikad neće zaživjeti”, kazao je Čović.

Priznao je da je očekivao pobjedu.

“Kad ste očekivali pobjedu, a onda vidite da je netko nekome dao 200 ili 250 tisuća glasova, onda to nije ravnopravna izborna utakmica. Nadam se da političari u Hrvatskoj razumiju što se događa u BiH. Mi smo prvi susjedi. Za Hrvatsku BiH ima i bez Hrvata strateško značenje, a oni koji su prijetili RH oko proteklog rata, mnogih infrastrukturnih projekata, dobili su satisfakciju da u predsjedništvu pokušaju špekulirati oko toga. Naravno da ništa neće moći napraviti, ali ćemo imati evidnetno značajne zastoje”, zaključio je Čović aludirajući na Komšića.

NOVOIZABRANI HRVATSKI ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BiH: ‘Tužit ćemo Hrvatsku Međunarodnom sudu’