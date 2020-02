DOSAD NAJVEĆI PROSVJED U PODGORICI: Tisuće prosvjeduju protiv zakona o vjerskim zajednicama

Sporni zakon iz prosinca prošle godine svim vjerskim zajednicama koje djeluju u zemlji nalaže da se registriraju i dokažu vlasništvo nad imovinom koju su posjedovale i prije 1918. godine, kada je Crna Gora pripojena Kraljevini Srbiji, a Srpska pravoslavna crkva tvrdi da je zakon usmjeren protiv nje

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u Podgorici na najvećem dosadašnjem prosvjedu protiv crnogorskog zakona o vjerskim zajednicama, za koji srpska Pravoslavna Crkva tvrdi da je usmjeren protiv nje i njezine imovine. Sporni zakon iz prosinca prošle godine svim vjerskim zajednicama koje djeluju u zemlji nalaže da se registriraju i dokažu vlasništvo nad imovinom koju su posjedovale i prije 1918. godine, kada je Crna Gora pripojena Kraljevini Srbiji.

Redoviti prosvjedi u većini gradova

Srpska Pravoslavna Crkva inzistira na tomu da je cilj takve registracije poniziti je te da vlada nastoji izvršiti eksproprijaciju njezina srednjovjekovnog vlasništva, uključujući crkve, samostane i zemlju. Crkva od početka godine redovito vodi prosvjede u većini gradova. U subotu je na prosvjede pozvano stanovništvo iz cijele države. No vlasti kažu da zakonom kane dovesti u red evidenciju.

Predsjednik Milo Đukanović, koji je kao predsjednik ili premijer na vlasti bez prekida od 1990., optužuje Srbiju i Rusiju da koriste vjeru kako bi u njegovoj zemlji ‘pomutili vodu’. Početkom devedesetih Đukanović je bio stalni saveznik Beograda, no do kraja desetljeća doveo je Crnu Goru do neovisnosti.

