DOPUSTILI SU IM ‘PIVU ZA VAN’, ALI…: Moraju se strpjeti još mjesec i pol – navala na pubove kreće 12. travnja

To znači da će prodaja ‘pive za van’ ipak biti zabranjena tijekom dva ‘uskršnja’ tjedna, počevši od 29. ožujka, kada će na otvorenom biti dopušteno okupljanje do šest ljudi ili dva kućanstva

‘Piva za van’ bit će dopuštena u Engleskoj, ali tek kada se terase pivnica i kafića ionako otvore, potvrdile su danas britanske vlasti, javlja Mirror. Glasnogovornik britanskog premijera Borisa Johnsona ugasio je sve nade da će ljudi moći po svoju pivu u plastičnoj čaši prije nego se otvore ugostitelji.

Tijekom prijašnjih zatvaranja, ljudi su mogli uzimati alkohol za van iz pubova čak i dok su bili zatvoreni, ali za vrijeme ovog trećeg nacionalnog lockdowna ta je privilegija ukinuta zbog zabrinutosti okupljanja većeg broja ljudi.

Do šest ljudi zajedno na otvorenom – ali bez alkohola

U planu otvaranja Borisa Johnsona nije se spominjala mogućnost ‘pive za van’ prije otvaranja terasa pivnica koje je planirano za 12. travnja. No, danas je napokon potvrđeno da će ‘pive za van’ dobiti zeleno svjetlo u fazi 2 otvaranja, ali ne prije 12. travnja. To znači da će prodaja biti zabranjena tijekom dva ‘uskršnja’ tjedna, počevši od 29. ožujka, kada će na otvorenom biti dopušteno okupljanje do šest ljudi ili dva kućanstva.

Od 12. travnja, u drugoj fazi otvaranja, isti broj ljudi moći će se okupljati i na terasama pivnica, restorana, privatnih vrtova, parkova i drugih otvorenih mjesta.

Tek u trećoj fazi, koja počinje od 17. svibnja, planirano je otvaranje unutarnjih prostora kafića, pubova i restorana. Ali, i tada će na snazi biti neke restrikcije, poput maksimalnog broja od 6 ljudi (ili dva kućanstva) zajedno, dok će se na otvorenom ta brojka povećati na 30.

