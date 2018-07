DONALD TUSK O OSTAVKAMA U BRITANSKOJ VLADI: ‘Političari dođu i odu, a ostaje Brexit, najveći problem koji su stvorili’

“Mogu samo žaliti da ideja Brexita nije otišla zajedno s Davisom i Johnsononom. Ali, tko zna”, poručio je preko Twittera predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu, komentirajući ostavke u britanskoj vladi, da je Brexit najveći problem u povijesti britansko-europskih odnosa i da rješenje toga problema nije ni blizu sa ili bez političara u ostavci.

“Političari dođu i odu, a problemi koje su oni stvorili ostaju. Zbrka oko Brexita je najveći problem u povijesti odnosa EU-a s Velikom Britanjom i daleko je od rješenja sa ili bez Davida Davisa“, rekao je Tusk na konferenciji za novinare, odgovarajući na upit da komentira ostavke u britanskoj vladi.

Ostavke dali najglasniji zagovornici Brexita

Ministar za Brexit David Davis podnio je ostavku jer ne želi biti “nevoljki sudionik” u planovima premijerke Therese May u vezi s budućim odnosima s EU-om. Nakon Davisa, ostavku je podnio i ministar vanjskih poslova Boris Johnson. I jedan i drugi bili su najglasniji zagovornici Brexita i potpunog raskida s Europskom unijom.

“Mogu samo žaliti da ideja Brexita nije otišla zajedno s Davisom i Johnsononom. Ali, tko zna”, naknadno je preko Twittera poručio Tusk.

Premijerka Theresa May u petak je okupila svoj kabinet u premijerskoj rezidenciji Chequers na sastanak na kojemu su trebale biti nadvladane duboke podjele u vladi zbog Brexita.

“Ove ostavke pokazuju da je u Chequersu došlo do jedinstva stajališta u britanskom kabinetu”, ironično je komentirao predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.

May traži podršku za svoj prijedlog

Izgledalo je da je May je na sastanku u Chequersu uspjela uvjeriti najglasnije zagovornike Brexita u kabinetu da podupru njezin prijedlog da se s EU-om zadrži robna razmjena. No pitanje je li za EU prihvatljivo zadržavanje slobodne trgovine robama, bez ostale tri slobode koje čine jedinstveno tržište – slobode kretanja ljudi, usluga i kapitala. EU inzistira na tome da je jedinstveno tržište nedjeljivo, to jest da se ne može birati samo jedna od sloboda kretanja, a druge odbaciti. Sloboda kretanja ljudi jedan je argumenta koji su isticali zagovornici Brexita prije referenduma, govoreći da radnici iz drugih članica EU-a zauzimaju radna mjesta domaćim radnicima.

Inače, na društvenim mrežama već se zbijaju šale s bjegovima ministara iz kabineta premijerke May.