DONALD TRUMP ŽELI MIRNO RJEŠAVANJE PITANJA HONG KONGA: ‘Volio bih vidjeti da se stanje rješava na humanitaran način’

Američki je predsjednik zabrinut stanjem u Hong Kongu i smatra kako bi to moglo naštetiti trgovinskom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Kine

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio da bi potencijalno nasilno slamanje prosvjeda u Hong Kongu moglo naštetiti perspektivi postizanja trgovinskom sporazuma između Sjedinjenih Država i Kine. Trump je pozvao kineskog predsjednika Xi Jinpinga da “sjedne” s čelnicima prosvjeda, koji se odvija već 11 tjedana zaredom, no priznao je da to nije stil čelnika u Pekingu.

“Volio bih vidjeti da se stanje u Hong Kongu rješava na vrlo humanitaran način”, kazao je Trump dodavši: “To bi bilo vrlo dobro za postizanje trgovinskog sporazuma”.

Nepopularan potez

S druge strane, kako je istaknuo, nasilje bi izazvalo pritisak na šanse za postizanje sporazuma s Kinom.

“Mislim da bi meni bilo puno teže potpisati sporazum ako on učini bilo što nasilno u Hong Kongu”, kazao je Trump navodeći da bi sklapanje sporazuma nakon mogućeg slamanja prosvjeda bilo nepopularno u američkoj javnosti.

Prosvjednici su od početka lipnja zauzeli ulice i prometna središta u Hong Kongu, a masovni prosvjedi počeli su protiv prijedloga zakona koji je otvarao mogućnost nastavka kaznenog progona u Kini izručenjem.

Jedna zemlja, dva sustava

Trump je već ranije izrazio zabrinutost gomilanjem kineske vojske u blizini granice s Hong Kongom, bivšom britanskom kolonijom koja se 1997. vratila pod kinesku vlast no ima odvojeni pravni sustav po načelu “jedna zemlja, dva sustava”. Trump nije do sada jasno izražavao potporu prosvjednicima, no izrazio je potporu “slobodi” i “demokraciji”.

SAD i Kina ušle su u trgovinski rat prošle godine, uvodeći carine jedna drugoj. Očekuje se da će SAD u ponedjeljak objaviti daljnja pravila za poslovanje s kineskim Huaweijem.

