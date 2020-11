DONALD TRUMP TRENUTNO JE FAVORIT PREMA KLADIONICAMA: Stvari su se okrenule u njegovu korist

Prije početka izborne noći aktualni američki predsjednik Donald Trump bio je favorit na kladionicama te biste na 100 uloženih kuna na pobjedu Trumpa dobili više od 260 kuna. S druge strane kvota na Joea Bidena bila je oko 1,65.

U izbornoj noći stvari su se okrenule i Trump je trenutno favorit. Niti jedna kladionica u SAD i Velikoj Britaniji trenutno nema Bidena kao favorita. Prije samih izbora Trumpu su kladionice davale oko 40 i manje posto za osvajanje izbora

Trenutno je Trump veliki favorit prema kladionicama – kvote na njegovu pobjedu su od 1.30 do 1.8.

Kladioničari u ovom trenutku više vjeruju Trumpu.

BREAKING: @realDonaldTrump is the betting favorite to win the #USElection

Trump's chances have gone from 33% ▶️ 55.6%#Election2020 | #ELECTIONDAY | #ElectionNight https://t.co/dhlSBdiFWO

— OddsChecker (@OddsCheckerUS) November 4, 2020