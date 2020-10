KAKO SU AMERIČKI PREDSJEDNIK I PRVA DAMA ‘POKUPILI’ VIRUS? Trump je imao gust raspored putovanja, a on nikad ne nosi masku…

Američki predsjednik Donald Trump objavio je noću na petak da je pozitivan na Covid-19, a također i njegova supruga Melanija te da ide u karantenu.

“Večeras, prva dama i ja testirani smo i pozitivni smo na Covid-19”, napisao je na Twitteru predsjednik prve svjetske sile.

“Odmah počinjemo 14-dnevnu izolaciju i proces oporavka. Uspjet ćemo ZAJEDNO”, dodao je.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020