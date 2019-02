DOM NAJOPASNIJIH KRIMINALACA SVIJETA: Ovo je zatvor u kojem će El Chapo provesti ostatak svojeg života; ‘Smrt je bolja opcija od ovoga’

Bivši zatvorenik koji je proveo u Supermaxu šest godina zbog svojeg sudjelovanja u zatvorskih pobunama tvrdi kako su uvjeti na granici ‘nehumanosti’

Nakon što je meksički narkoboss Joaquin ‘El Chapo’ Guzman proglašen krivim, on će vjerojatno provesti ostatak života u zatvoru poznatom kao ‘Alcatraz of the Rockies’. Njegovi susjedi će biti teroristi, ubojice, zloglasni nasilni zatvorenici i članovi suparničkih bandi, piše Daily Mail.

Presuda od koje nema bijega

Kako je El Chapo gotovo jednako poznat po svojem bježanju iz zatvora, očekuje se kako će on biti poslan u zatvor maksimalne sigurnosti ADX Florence, koji je dom najopasnijim kriminalcima.

Poznat kao ‘Supermax’, zatvor je otvoren 1994. godine i u njemu se nalazi 402 zatvorenika koji su smješteni unutar posebno osmišljenih ćelija koje funkcioniraju kao zatvor unutar zatvora.

Državni tužitelj Richard Donogue izjavio je u utorak kako El Chapo neće moći pobjeći od svoje presude.

“Ovo je presuda od koje neće biti bijega i od koje nema povratka”, smatra Donogue.

Podsjećamo, El Chapo je pobjegao iz dva meksička zatvora u 2001. i u 2015. godini.

Najpoznatiji zatvorenici

Među najpoznatijim zatvorenicima su Ramzi Yousef koji je isplanirao i proveo bombaški napad World Trade Centra u New Yorku 1993. godine, Dzhokhar Tsarnaev koji je osuđen za napad na Bostonski maraton te Unabomber Ted Kaczynski.

Iako se u zatvoru nalaze domaći i strani teroristi, te dvostruki agenti, El Chapo neće biti jedini osuđen narkoboss. Naime, zatvor je dom i Osielu Cardenasu Guillenu, bivšem vođi Zaljevskog kartela koji je bio izručen SAD-u 2007. godine.

Život u zatvoru

Posebne restrikcije u zatvoru su osmišljene ne samo kako bi spriječile bijeg, već kako bi osigurale da najopasniji zatvorenici nemaju mogućnost utjecaja izvan zidova zatvora.

“Zatvorenici nemaju kontakta s drugim zatvorenicima, svaki njihov pokret je kontroliran. Imaju ograničene privilegije, ograničeno komuniciranje s vanjskim svijetom….To je teško mjesto za služenje kazne”, izjavio je profesor Martin Horn za Reuters.

Bivši upravitelj zatvora Bob Hood izjavio je kako je smrt bolja opcija nego život u tom zatvoru i kako zatvorenici moraju provesti u ćeliji čak 23 sata, dok imaju pravo sat vremena provesti na igralištu zatvorenog tipa.

Na granici nehumanosti

Bivši zatvorenik koji je proveo u Supermaxu šest godina zbog svojeg sudjelovanja u zatvorskih pobunama tvrdi kako su uvjeti na granici ‘nehumanosti’.

“Oni u Guantanamo imaju bolje uvjete od nas”, izjavio je 36-godišnji zatvorenik koji je pričao s Reutersom pod uvjetom anonimnosti. Upravo zbog uvjeta u zatvoru podnesene su mnoge tužbe.

Smatra se kako je ADX Florence idealno mjesto u kojem Guzman može izdržavati svoju kaznu s obzirom da se nalazi u sredini planinskog lanca Rockies uz Coloradu i teško je uopće doći do njega jer se nalazi sat vremena od Colorado Springs.