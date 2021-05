DOLAZI NOVI SUPERCIKLUS: Cijene sirovina doživjet će brutalan skok: ‘Prije pandemije svijet nije vidio ovako nešto…’

Cijene nekih sirovina su na rekordnim razinama

Cijeli svijet iščekuje smirivanje pandemije koronavirusa, a upravo je to zadnji komadić makroekonomske slagalice koja će postaviti temelj za skok cijena sirovina neviđen najmanje jedno desetljeće, mišljenje je inozemnih ekonomista.

Prema Financial Timesu, prije 10 godina je tržište sirovina, dakle bakra, željezne rudače, nafte, pšenice ili kukuruza, dosegnulo vrhunac “superciklusa” kako se trgovac sirovinama Glencore pripremao za izlazak na burzu u Londonu vrijednom 60 milijardi dolara.

Kako prenosi Poslovni.hr, jedno desetljeće poslije izraženi uspon cijena ključnih sirovina oživio je procjene o dolasku “strukturnog bikovskog tržišta”, s obzirom na to da je potražnja kineskog gospodarstva snažna te se ono praktički oporavilo od korona-krize. K tome, tu su i golemi fiskalni poticaji razvijenim zemljama koji su namijenjeni oporavku i trendu “zazelenjivanja” gospodarstva.

MRAČNA ANALIZA UGLEDNE KONZULTANTSKE KUĆE: ‘Pandemija koronavirusa koštat će svijet više nego dva svjetska rata’

Skok cijena sirovina

“Ako ćemo vidjeti relativno brzo smirivanje epidemiološke situacije u Indiji, tada će se posložiti makroekonomski okvir kakav nismo vidjeli za našega života”, ocjena je Saada Rahima, glavnog ekonomista Trafigure, jednog od najvećih svjetskih neovisnih trgovaca sirovinama.

U Indiji je situacija još daleko od smirivanja jer je ta zemlja u ponedjeljak zabilježila preko 300.000 zaraženih koronavirusom i to već 12. dan zaredom. U Indiji je ukupno 19,93 milijuna Covid oboljelih dok ukupni broj mrtvih od korone, prema podacima ministarstva zdravstva, iznosi 218.959. Uz to, stručnjaci navode da je stvarni broj zaraženih 10 puta veći nego što to pokazuju službeni podaci.

Usprkos tome, cijene nekih sirovina su na rekordnim razinama, piše Poslovni.hr. Cijene željezne rudače, koja je ključna sirovina za proizvodnju čelika, proteklog tjedna su porasle. Porasla je i cijena paladija, sirovine korištene u automobilskim katalizatorima za pročišćivanje ispušnih plinova, ali i drveta. Cijene spomenutih sirovina dosegle su najviše razine u povijesti. I poljoprivredne sirovine su poskupjele, kao recimo žito, šećerna repa, suncokretove sjemenke i mlijeko. Cijena kukuruza najviše su u zadnjih osam godina, baš kao i cijene soje.

U isto vrijeme, najznačajnijim industrijskim metalom, bakrom, trenutačno se trguje iznad 10.000 po toni i to prvi put poslije 2011. godine.

NE MOŽE IM NITKO NIŠTA: Cijene stanova i dalje luduju, od Zagreba su skuplja samo dva hrvatska grada

Previđanja novog ‘superciklusa’

Kretanje indeksa S&P GSCI najbolje oslikava uspon cjelokupnog tržišta, a taj indeks prati kretanje cijena 24 sirovine. Ove godine indeks bilježi rast od 21 posto. Investitori će biti privučeni ovakvim trendovima i to one kojima su sirovine zadnjih 10-ak godina bile na margini ulagačkog interesa, s obzirom na predviđanja novog “superciklusa”. To znači produženo razdoblje visokih cijena zbog potražnje koja nadmašuje ponudu.

Također, tržište privlači i podršku fond menadžera koji traže imovinu koja će profitirati od ubrzanja oporavka globalne ekonomije te ujedno može poslužiti kao i štit od inflacije, piše Poslovni.hr.

“Predsjednik Biden sada je predložio još dva plana poticaja uz jedan već odobren. Ako bilo što od toga prođe, dodatno će potaknuti cijelo tržište. Ovo je tek početak”, mišljenja je Saad Rahim.

Pojave na tržištu koje do sada nisu viđene

Kina je i dalje najveći potrošač sirovina, a njezin brz oporavak, kao i ubrzanje oporavka europskog i američkog gospodarstva, dolili su “ulje na vatru”. Izvršni direktor švedske kompanije za preradu drveta SCA, Ulf Larsson, kaže da nije siguran je li svijet ikada prije vidio nešto ovako. Prošli tjedan je kompanija objavila rast neto dobiti od 66 posto u prvom tromjesečju. Materijali koji se koriste u proizvodnji baterija i električnih vozila isto su znatno traženi.

Tijekom 2021. cijenu litij karbonata i litij hidroksida udvostručila je potražnja iz Kine. Time je prekinut trend pada cijena od tri godine. Za 40 posto skočile su cijene rijetkih metala korištenih u proizvodnji električnih motora, baš kao i vrijednost kobalta koji je neizostavni materijal za baterije.

“Imate superciklus u sirovinama za električna vozila, a povrh toga dodajte superciklus u industrijskim sirovinama i imate san svih rudarskih kompanija”, osvrt je Simona Mooresa, direktora konzultantske firme Benchmark Mineral Intelligence. Cijene sirovina korištenih u proizvodnji klasičnih automobila s benzinskim motorima isto su narasle. U petak je cijena paladija porasla na rekordnih 3.000 dolara za uncu i to na krilima najstrožih standarda emisija ispušnih plinova u Kini i Europi.

Cijene nafte oporavile su se od početka godine te su dosegnule 65 dolara za barel, kako je bilo prije pandemije. Prema pisanju Poslovnog, analitičari Goldman Sachsa očekuju da će nafta dosegnuti 80 dolara za barel za vrijeme drugog polugodišta. Upozoravaju da bi se mogao dogoditi veliki manjak ponude na ljeto, i to kako se bude ubrzavalo procjepljivanje.