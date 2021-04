‘DOLAZE GOLEME PROMJENE U EUROPI’: Pred cijelim svijetom je presudna bitka – kako spriječiti zagađenje

Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans je sretan što će SAD opet sudjelovati u zaštiti klime

Već na otvaranju virtualnog sastanka o klimi na koji je SAD pozvao predstavnike 40 čelnika država ili vlada je predsjednik Joe Biden najavio korjenitu promjenu politike Washingtona: do godine 2030. će SAD prepoloviti emisiju plinova koji uzrokuju efekt staklenika u usporedbi prema godini 2005. A baš kao i EU, već do 2050. SAD želi čitavo svoje gospodarstvo dovesti do stupnja „neutralnosti“ gdje će se stvarati samo toliko CO2 koliko će biti i apsorbirano. Ali ne samo EU, nego su i čelnici Rusije i Kine pokazali spremnost djelovati u tom smjeru, piše Deutsche Welle.

O tome je Deutsche Welle razgovarao s Fransom Timmermansom (59), prvim potpredsjednikom Europske komisije. Socijaldemokrat iz Nizozemske je nadležan za politiku klime i “zeleni sporazum”.

Sjedinjene Američke Države su upravo objavile nove ciljeve zaštite klime. SAD je najveći zagađivač na svijetu. Za nama su četiri godine s predsjednikom Trumpom koji je nijekao klimatske promjene. Je li Joe Biden sad vratio SAD u borbu protiv zatopljenja klime?

“Apsolutno da! Njegovo vodstvo će se vidjeti u čitavom svijetu. Na nesreću, američka vlada je u posljednje četiri godine uglavnom osporavala da se uopće događa promjena klime. Ali u mnogim saveznim državama, komunama i poduzećima se razumjelo što čini kriza. Na toj razini se mnogo učinilo. Ne počinje se od početka. Veličanstveno je vidjeti da se i na saveznoj razini sad osjećaju obaveznima. Pomoći će nam uvjeriti ostatak svijeta da učine to isto.”

Koju ulogu može imati EU u odnosu prema velikim zagađivačima kao što su SAD i Kina?

“Iskreno rečeno, mi smo bili prvi koji smo najavili kako ćemo u godini 2050. biti klimatski neutralni kontinent. Mi smo i prvi koji smo taj cilj ovog tjedna stavili u zakon – kao i ciljeve već za 2030. koji će nam donijeti smanjivanje emisije za 55% u usporedbi s godinom 1990. Mi kao Europljani smo na čelu. Želimo i zadržati tu vodeću ulogu. Ako bismo izgubili vodstvo od Amerike, to mi je zapravo svejedno sve dok svi vučemo na istu stranu i svi se obvežemo postići neutralnost klime do sredine stoljeća.”

Europske države, osobito velike industrijske nacije više pridonose zaštiti klime nego što bi zapravo morali po njihovoj emisiji štetnih plinova. Što se planira?

“Sve članice EU-a su stale iza naših ambicioznih ciljeva za 2030. i 2050. Sad se radi o tome da se ozbiljno prihvatimo tog posla. Europskom parlamentu i članicama ćemo do kraja lipnja predočiti konkretne prijedloge za paket zakona koji će potpuno promijeniti najveći dio našega gospodarstva. On bi trebao osigurati da trošimo manje energije i da se krećemo prema obnovljivim izvorima. Moramo promijeniti našu mobilnost i naš transport, a emisija ugljičnog dioksida treba postati skupa. Sve će to donijeti velike promjene kako bismo ispunili naše ambiciozne, ali ipak realistične ciljeve za 2030.”

Mladi osobito prosvjeduju što nema djelotvornih akcija protiv promjene klime. Zanemaruje li aktualna politička elita osigurati klimatsku budućnost mlađih naraštaja?

“Veoma sam zahvalan mladima, jer bez njihovih prosvjeda i pritisaka nikad ne bismo sklopili europski ‘zeleni savez’. Ali vidite kako se stvari sad brzo mijenjaju. Razumijem mlade kad kažu kako ne ide dovoljno brzo, ali mi se mijenjamo. To je temeljita promjena ne samo u načinu kako se formira politika, nego i u načinu kako mi svi trebamo živjeti. Moramo naučiti živjeti izvan okvira našeg planeta. To je veoma teško, to priznajem, ali je moguće. Zahvaljujući mladim ljudima koji održavaju taj pritisak na kraju ćemo i uspjeti.”