DOKAZANO JE – PROSVJEDI PROTIV MJERA POGORŠALI SU SITUACIJU: Doveli su do znatno bržeg širenja virusa u Njemačkoj

Veliki prosvjedi protivnika epidemioloških mjera protiv širenja koronavirusa u studenom u Njemačkoj su doveli do bitno bržeg širenja virusa

Zajedničkim istraživanjem Humboldtovog sveučilišta u Berlinu (Humboldt-Universität zu Berlin) i Instituta za gospodarska istraživanja ZEW došli su do zaključka da su veliki prosvjedi, 7. studenog u Leipzigu i 18. studenog u Berlinu, protivnika epidemioloških mjera protiv širenja koronavirusa u studenom u Njemačkoj doveli do bitno bržeg širenja virusa SARS-CoV-2 u toj zemlji tijekom jeseni. Tvrde da je zbog tih skupova s desecima tisuća građana koji se nisu pridržavali mjera, do Božića od oboljelo između 16.000 i 21.000 Nijemaca od Covida-19.

Tisuće ljudi putovale na te skupove iz okolnih manjih gradova i okruga. Istraživači su proučavali mreže autobusnih prijevoznika koje su koristili Nijemci koji su putovali na skupove i odnos eventualnog rasta učestalosti pojave zaraze među građanima koji žive u tim dijelovima Njemačke u odnosu na ostatak zemlje, navodi se u priopćenju “Humboldta” i ZEW-a.

Snažan rast nakon prosvjeda

18. studenog ukupan broj umrlih od covida-19 u Njemačkoj iznosio 13.119. Budući da se epidemija u toj državi još uvijek nije ni izbliza toliko razbuktala kao poslije, 16 njemačkih pokrajina bilo je tek djelomično zaključano.

“Tako je nakon demonstracija izrazito snažnije rasla sedmodnevna incidencija zaraze koronavirusom u onim okruzima koji su održavali autobusne linije nego što je bio slučaj u onim okruzima odakle nije bilo tih autobusnih linija”, navodi se u priopćenju.

Riječ je o porastu sedmodnevne pojavnosti koronavirusa od 40 slučajeva na svakih 100.000 stanovnika, što dovodi do između 16 i 21 tisuće dodatnih slučajeva zaraze već do Božića kao izravne posljedice ta dva protesta u Leipzigu i u Berlinu iz studenog.

Znatan rizik

U priopćenju se navodi da analiza Humboldt Universitäta i ZEW-a po prvi put kvantificiraju sukob u ciljevima između ograničenja prava na osobne slobode i javnozdravstvenih mjera kako bi se stanovništvo zaštitilo od epidemije.

“Mobilna manjina koja se ne drži higijenskih pravila, na taj način može predstavljati znatan rizik za sve u svojoj okolini”, rekao je ZEW-ov znanstvenik i jedan od autora istraživanja dr. Martin Lange.

