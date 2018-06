Nakon što je njegovu fotografiju vidjela u novinama, rekla je da je to bio Desmond James, no u tome je postojao jedan problem, kaže njegov odvjetnik Bussert: penis njegova klijenta ne podudara se s opisom kojeg je žrtva dala.

Muškarac iz Connecticuta optužen da je silovao ženu 2012. godine oslobođen je na sudu nakon što je izveo posljednji korak obrane: spustio je hlače i poroti pokazao svoj penis, piše Independent.

Ne podudara se sa žrtvinim opisom

Naime, žrtva silovanja iz 2012. tvrdila je da ju je napastovao muškarac afroameričkog podrijetla, čiji je penis bio svijetliji od ostatka njegova tijela. Njegov je odvjetnik Todd Bussert rekao da je to bila jedina realna opcija s obzirom na tvrdnju žrtve.

2014. je ta žena identificirala svog silovatelja. Nakon što je njegovu fotografiju vidjela u novinama, rekla je da je to bio Desmond James, no u tome je postojao jedan problem, kaže njegov odvjetnik Bussert: penis njegova klijenta ne podudara se s opisom kojeg je žrtva dala. Suđenje je počelo u ponedjeljak u New Havenu, a tijekom suđenja je odvjetnik optuženog rekao da je obrana planirala koristiti fotografije na kojima se vidi njegov penis, kako bi dokazali da nije kriv. Zbog blica prilikom fotografiranja to nije bilo moguće, pa su odlučili dati neposredni dokaz. Optuženi je spustio hlače i poroti pokazao penis, kako bi vidjeli da se ne podudara s onim što je žena opisala.

Upozorili sud na ‘osjetljive dokaze’

Bussert kaže da je jedva uvjerio svojeg klijenta da to učini, no to je bio jedini način i najsnažniji dokaz koji su mogli ponuditi. Nakon pauze za ručak je na sudu poroti objašnjeno da će uskoro vidjeti ‘osjetljive dokaze’. Desmond James je istupio pred porotu i otkopčao hlače. ‘Sve je trajalo oko pet sekundi, sud nije htio od toga raditi veliku stvar. Na kraju krajeva, to je ponižavajuće’, rekao je Bussert. ‘Jedna od žena je skrenula pogled, a jedan muškarac iz porote je gotovo prasnuo u smijeh. Sigurna sam da su bili šokirani, ali su sve učinili da to ne pokažu’, rekla je odvjetnica obrane Erica Barber. Unatoč protivljenju tužitelja, porota je izglasala da James nije kriv po sve tri točke optužnice za silovanje.