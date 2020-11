IZABRANI PREDSJEDNIK BIDEN OGLASIO SE NA TWITTERU: ‘Ameriko, počašćen sam, pred nama je težak posao…’

Joe Biden novi je predsjednik SAD-a, prema projekciji CNN-a, NBC-a, AP-a i ostalih medija. Donald Trump još uvijek tvrdi da se radi o izbornoj krađi i odbija priznati poraz. Istodobno, preko Twittera se, u dijametralno suprotnom tonu, obratio izabrani predsjednik SAD-a, Joe Biden.

“Ameriko, počašćen sam da ste me izabrali da vodim našu veliku zemlju. Pred nama je težak posao, ali mogu vam obećati jednu stvar: biti ću predsjednik svih Amerikanaca, i onih koji su glasali za mene i onih koji nisu. Opravdat ću povjerenje koje ste mi povjerili”,

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020