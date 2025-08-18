Dok se nastavljaju ruski napadi, Trump poručuje: 'Zelenski može prekinuti rat gotovo odmah'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir.

"Zahvalan sam predsjedniku Sjedinjenih Država na pozivu. Svi podjednako želimo brzo i pouzdano završiti ovaj rat", rekao je Zelenski u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram nakon dolaska u Washington kasno u nedjelju.

"I nadam se da će naša zajednička snaga s Amerikom i našim europskim prijateljima prisiliti Rusiju na pravi mir", poručio je.

Bilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim održat će se u ponedjeljak u 13.15 sati sati po mjesnom vremenu (17.15 sati po GMT-u) u Bijeloj kući, priopćila je Bijela kuća u nedjelju u izjavi za medije.

Trump će sudjelovati na multilateralnom sastanku s europskim čelnicima koji također dolaze u Washington u 15 sati po lokalnom vremenu.

Trump: Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat

Trump je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social pozvao ukrajinskog predsjednika da postigne dogovor o okončanju troipolgodišnjeg sukoba s Rusijom.

"Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti boriti se. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke se stvari nikad ne mijenjaju!!!“, napisao je Trump.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je u nedjelju za CNN da su se Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin složili tijekom sastanka na Aljasci u petak o "snažnim sigurnosnim jamstvima" za Ukrajinu, dodajući da su ta jamstva "prekretnica".

Rekao je i da je Rusija napravila teritorijalne "ustupke" u vezi s pet ukrajinskih regija, uoči sastanka Zelenskog i europskih čelnika u Bijeloj kući u ponedjeljak.

"Rusi su napravili neke ustupke 'za stolom' (na Aljasci u petak) u vezi sa svih pet regija (istočne Ukrajine). Vodi se važna rasprava o Donjecku i što će se tamo dogoditi", izjavio je Witkoff.

Rusija se slaže da svaki budući mirovni sporazum o Ukrajini mora pružiti sigurnosna jamstva Kijevu, ali Moskvi su također potrebna vjerodostojna sigurnosna jamstva, rekao je Mihail Uljanov, ruski izaslanik pri međunarodnim organizacijama u Beču, rano u ponedjeljak.

"Mnogi čelnici država EU-a naglašavaju da bi budući mirovni sporazum trebao pružiti pouzdana sigurnosna jamstva ili garancije za Ukrajinu. Rusija se slaže s tim. Ali ima jednako pravo očekivati da će i Moskva dobiti učinkovita sigurnosna jamstva“, izjavio je Uljanov na platformi X.

Rusi napali Harkiv balističkim projektilom, ozlijeđeno 11

U ruskim zračnim napadima na stambeno područje u Harkivu tijekom noći ubijene su tri osobe, uključujući malo dijete, a 17 ljudi je ozlijeđeno, priopćile su u ponedjeljak ukrajinske vlasti.

U napadu dronom u drugom najvećem ukrajinskom gradu rano u ponedjeljak ubijen je dvogodišnji dječak, izvijestio je guverner Oleh Sinehubov putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, nakon što su Rusi prethodno u nedjelju navečer na grad ispalili balističku raketu.

"Broj ozlijeđenih u napadu u Harkivu kontinuirano raste", rekao je Sinehubov.

Gradonačelnik Ihor Terekov izvijestio je o još dvoje poginulih u oba napada, dok je još najmanje 17 osoba ozlijeđeno, među kojima šestero djece u dobi od šest do 17 godina.

Žena je upravo spašena ispod ruševina, živa je“, rekao je Terekov u objavi rano u ponedjeljak, upozoravajući da bi pod ruševinama moglo biti zarobljeno još ljudi.

Harkiv, koji se nalazi na sjeveroistoku Ukrajine blizu granice s Rusijom, redovita je meta ruskih napada dronovima i projektilima od početka rata koji je Moskva pokrenula invazijom velikih razmjera u veljači 2022.

Raniji balistički raketni napad na grad razbio je oko 1000 prozora, rekao je Sinehubov. Neki stanovnici morali su biti evakuirani, objavila je ukrajinska državna služba za hitne slučajeve na Telegramu.

