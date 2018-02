DODIKU SE ŽURILO KUĆI PA KROZ HRVATSKU JURIO 200 KM/H: Zaradio kaznu pa poručio: ‘Uz njihovu policiju se ne osjećam sigurno’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u Hrvatskoj platio kaznu zbog prebrze vožnje nakon što je njegovu kolonu kod Vinkovaca zaustavila prometna policija.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu neće trebati pratnja ni zaštita Hrvatske kada bude izabran za (srpskog) člana Predsjedništva BiH. On je jučer potvrdio da će se kandidirati za tu funkciju.

Dodik je prošloga tjedna neslužbeno boravio u Hrvatskoj pa mu stoga, kako piše Jutarnji list, unatoč njegovu zahtjevu nije pružen državnički tretman. Drugim riječima, nije imao status štićene osobe, a MUP nije dopustio njegovu osiguranju ulazak u Hrvatsku s naoružanjem niti je dobio pratnju hrvatske policije.

DAN NAKON ŠTO JE OTIŠAO VUČIĆ, U HRVATSKU STIGAO DODIK: Novinaru uzeo mikrofon i poručio: ‘Hrvati se trebaju ispričati Srbima’



‘Ne osjećam se sigurno kada me štiti hrvatska policija’

Povrh svega Dodik je priznao, kako piše beogradski Blic, da je u Hrvatskoj platio kaznu zbog prebrze vožnje nakon što je njegovu kolonu kod Vinkovaca zaustavila prometna policija. Prestretač hrvatske prometne policije zaustavio je Dodika i njegovu pratnju na autocesti pri povratku iz Beograda u Banju Luku jer su vozili brzinom od 200 kilometara na sat.

Izazivački je dodao da mu, kada bude član Predsjedništva BiH, neće trebati pratnja ni zaštita hrvatske policije jer se uz nju ne osjeća sigurno.

“Ne treba me štititi hrvatska policija kao što štiti ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka i člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Ne osjećam se sigurno kada me oni štite i vjerujem da će vrlo brzo biti izgrađen autoput od Banje Luke do Bijeljine, do granice sa Srbijom, i neće biti potrebe za putovanje kroz Hrvatsku”, kazao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

POSJETILI HRVATSKU PA HITAJU NA RAZGOVORE: Pupovac i Dodik sutra u Beogradu kod Vučića

‘Hrvati se trebaju ispričati Srbima’

Podsjetimo, Dodik je bio na karlovačkom području gdje je došao, kako je rekao, da podrži Srpsku pravoslavnu crkvu i Eparhiju gornjokarlovačku.

Tom je prilikom odgovarajući na pitanje zatrašuje li političke protivnike time što nabavlja oružje uzeo mikrofon novinaru iz ruke i rekao: “Ma dajte mikrofon da vam kažem, ma ja sam sam dovoljan da ih sve zastrašim”.

Komentirao je tada i Vučićev posjet te kazao kako je predsjednik Srbije donio poruku mira i kako se njemu čini da bi nakon susreta predsjednica RH i njega stvari mogle krenuti na bolje. “Srbi se ne trebaju nikome ispričavati, dapače to bi trebali napraviti Hrvati koji su nad Srbima napravili mnogo veća zlodjela”, poručio je Dodik