DODIKOV VELEPOSLANIK PRIJETI: Ako je rat opcija, na uključivanje Srbije i Hrvatske ne bi se dugo čekalo!’

Obrad Kesić, šef Veleposlanstva Republike Srpske u Washingtonu, koji već nekoliko godina, uz veliku financijsku podršku iz blagajne RS-a, uzaludno pokušava skinuti Milorada Dodika s američke “crne liste”, izjavio je za Srpskainfo kako put nerazumijevanja, stalnih tenzija i sukobljavanja, političkog i ekonomskog mrcvarenja vodi BiH u dugi period stagnacije, prema neminovnom raspadu, prenosi Slobodna Bosna.

Kesić je mišljenja da bošnjačka politička elita u Sarajevu ne razumije niti prihvaća model centralizacije državne zajednice, utvrđen Daytonskim mirovnim sporazumom koji jedini može sačuvati jedinstvenu BiH. Tvrdi da je sadašnja situacija potpunog nerazumijevanja u Sarajevu paralizirala BiH, pri čemu za se bošnjačku političku elitu svako pitanje iz Banja Luke tretira po principu “biti ili ne biti za opstanak države”.

‘Lakrdija od države’

“Odgovor iz Sarajeva na ključne teme koje potenciraju Srbi je rigidan, radikalan, nefleksibilan”, kaže Kesić koji je uvjeren da to, ako ne dođe do bitnog zaokreta, vodi raspadu zemlje, „samo je pitanje, da li to ide brzo, kraćim putem ili će duže trajati, krećući se sporijim putem, ali ka istom rješenju“.

“U Sarajevu, otimanje nadležnosti od Republike Srpske, suprotno Daytonskom sporazumu, smatraju opravdanim, ne shvatajući da time stvaraju lakrdiju od države. Ono što Visoki predstavnik nije uspio nametnuti, to se sada radi posredstvom Ustavnog suda BiH. Oni mijenjaju Daytonski sporazum, mijenjaju zakone, a to uopće nije u njihovoj nadležnosti. Ako se tako nastavi, ako politička elita Bošnjaka ne shvati da taj model vodi direktno u destrukciju države, ako se ne vrate izvornom mirovnom sporazumu, gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju isti udio u toj državi, mi nećemo imati šanse da riješimo probleme koji vode raspadu BiH”, uvjeren je Kesić.

Ističe da Bošnjaci time dovode Srbe, ali i Hrvate, u poziciju iz koje više ne vide budućnost u takvoj državi i nemaju volju da je prihvate jer se gradi na štetu njihovih interesa.

Raspad bez rata?

Na pitanje može li se BiH raspasti bez rata, Kesić kaže kako može. “Naravno da može. Vidjeli smo takav raspad u Sovjetskom Savezu, Čehoslovačkoj i drugdje. Bojim se da Bošnjaci vjeruju da je rat u tom slučaju prihvatljivo sredstvo, da bi rat bio koristan da spriječi raspad zemlje i da oni imaju takve mogućnosti. Takvi potezi doveli bi Bošnjake u katastrofalnu situaciju. Pitanje je šta bi učinili Srbija i Hrvatska, da li bi oni ostali po strani. Prema indikatorima takvog scenarija, na uključivanje Srbije i Hrvatske ne bi se dugo čekalo, ako je rat opcija. Takav scenario bi u potpunosti izmijenio situaciju na štetu Bošnjaka, mada time ulazimo u duboku spekulaciju”, rekao je Obrad Kesić.