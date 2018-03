RS U PROCESU FORMIRANJA TEŠKO NAORUŽANE BRIGADE, A EUROPA STRAHUJE: Dodik se oglasio, evo što kaže o nabavi 2500 pušaka

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uspio je isprovocirati novu političku krizu u Bosni i Hercegovini najavama o kupnji velikog kontigenta oružja namijenjenog entitetskoj policiji, ali i odlukom da bošnjačkog potpredsjednika RS Ramiza Salkića kazni smanjenjem plaće zbog kritiziranja tog postupka.

“Kupujemo 2500 pušaka. Nemamo što kriti”, potvrdio je Milorad Dodik ovog tjedna navode koji su se pojavili u medijima, naknadno kazavši kako je plan vlasti u RS naoružati svakog pripadnika policijskih snaga koji standarno posjeduju pištolje i nekom vrstom oružja duge cijevi, odnosno puškama ili strojnicama.

BALKAN U STRAHU ZBOG NAORUŽAVANJA REPUBLIKE SRPSKE: ‘Što će Dodiku 2.500 komada automatskog oružja?’

Od reformiranja policijskih snaga u BiH pod međunarodnim nadzorom, nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, misija Ujedinjenih naroda (IPTF), koja je provodila taj program, uvela je standard po kojemu je svakih deset pripadnika policije na raspolaganju, uz pištolje, moglo imati jedno oružje duge cijevi.



Dodik odnosno vlada RS sada to pravilo kane drastično prekršiti.

Ispostavilo se kako je vlada u Banjoj Luci u studenome prošle godine od kragujevačke “Crvene zastave” naručila 2500 strojnica s rokom isporuke 1. ožujka. U specifikacijama koje su objavili lokalni mediji navedeno je kako je naručeno 1500 automatskih pušaka oznake M05E1, čija je pojedinačna cijena 380 američkih dolara, te još 1000 strojnica oznake M92, koje po komadu stoje 360 dolara.

I drugo naoružanje za policijske službenike

Uz svu pripadajuću opremu ukupna cijena narudžbe je 930 tisuća dolara.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova RS su u utorak priopćili kako su za nabavu tog oružja, sukladno zakonu, pribavili sve potrebne suglasnosti iz državnih ministarstava vanjskih poslova, obrane i vanjske trgovine te pozitivno mišljenje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA).

“Plan ministarstva je da svaki policijski službenik, osim redovne opreme, duži i kratko i dugo naoružanje, što je sukladno zakonu. S tim u vezi, količina nabavljenog naoružanja, točnije broj dugih cijevi, neće prelaziti broj policijskih službenika zaposlenih u ovom ministarstvu”, objavio je MUP RS-a ne navodeći koga točno naoružavaju pošiljkom koja iz Kragujevca stiže u Banju Luku početkom ožujka.

MUP RS uspostavlja cijelu policijsku brigadu, a obuku će držati ruski instruktori.

Posebna postrojba za borbu protiv terorizma i ekstremizma

Ravnatelj Uprave policije Federacije BiH Dragan Lukač je, komentirajući ova zbivanja, podsjetio kako su u RS donijeli novi zakon o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Pod okriljem tog zakona, kazao je Lukač za televiziju N1, u RS-u uspostavljaju posebnu postrojbu koja broji između 2500 i 3000 pripadnika, što je zapravo cijela jedna brigada, uz to teško naoružana.

Radi usporedbe, ukupan sastav oružanih snaga BiH projiciran je na razini od pet tisuća djelatnih pripadnika, uz deset tisuća vojnika i časnika iz tzv. aktivne pričuve.

Lukač je potvrdio kako u Federaciji niti imaju niti planiraju imati postrojbu poput one kakva se formira u RS-u, jer za to nema ni potrebe ni novca, te dodaje kako su u federalnom MUP-u puške zadnji put nabavljali 2011., no i tada su kupili tek pedeset komada.

Pri MUP-u Federacije BiH postoji posebna policijska postrojba koja broji oko stotinu pripadnika, a slične postrojbe ima i deset županijskih MUP-ova, no sve one broje tek nekoliko desetaka pripadnika pa je to brojčano još uvijek znatno manje od posebne policijske brigade kakvu formiraju u RS-u.

“Mislim da takve postrojbe, u takvom brojnom sastavu u našim uvjetima u BiH nemaju svrhu. Za što će služiti tih dvije i pol, tri tisuće ljudi? I da imamo terorističke prijetnje nije potrebna takva snaga”, kazao je Lukač, koji je pozvao predstavnike međunarodne zajednice u BiH da se očituju i kažu vrijede li još limiti naoružavanja za vojsku i policiju postavljeni Daytonskim sporazumom.

Oružane formacije za Dodikovu vlast

Iz MUP-a RS potvrdili su također kako će početkom travnja početi djelovati posebno središte za izobrazbu policajaca u Zalužanima kod Banje Luke, kao i to da će tamo djelovati instruktori iz Rusije. MUP RS sklopio je 2017. Memorandum o razumijevanju s Glavnom upravom MUP-a Ruske Federacije za Moskvu radi “čvršće suradnje i izravnog kontakta u suzbijanju i borbi protiv transnacionalnog kriminala i najtežih kaznenih djela”.

“To može imati sigurnosne implikacije i mislim da na vrijeme treba poduzimati određene mjere”, upozorio je s tim u vezi Lukač, čiji policajci ne računaju ni na kakvu rusku obuku.

Potpredsjednik RS Ramiz Salkić bio je izričit u tvrdnji kako je u pozadini svega zapravo politički projekt koji nema veze s jačanjem sigurnosti građana, odnosno kako je riječ o uspostavi oružanih formacija koje trebaju štititi Dodikovu vlast.

Odmah je uslijedila Dodikova reakcija i najava da će Salkiću smanjiti plaću za 20 posto zbog “iznošenja notornih neistina koje nanose nemjerljivu štetu ugledu RS, iz čijeg proračuna potpredsjednik Salkić prima plaću”.

Salkić je za potpredsjednika RS izabran neovisno o Dodiku i to kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA), a slovi za oštrog kritičara Dodikove vlasti i osobu koja opetovano upozorava na ugrožavanje prava pripadnika nesrpskog naroda u RS-u.