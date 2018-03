DODIK: ‘Srbi bi na referendumu glasali za odcjepljenje od BiH, ali nisam pustolov da se u to upuštam’

‘Naša povijesna politička zabluda je bila Jugoslavija, i jedna i druga. BiH nas neodoljivo podsjeća na Jugoslaviju’, rekao je Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bi se građani tog entiteta izjasnili za odcjepljenje od Bosne i Hercegovine kada bi im se omogućilo glasovanje na referendumu, ali da sada nisu zrele međunarodne okolnosti za takav potez.

“Mi to racionalno promatramo, ali uvjeren sam kada bi se stvorili neutralni uvjeti za odluku naroda o statusu, da bi narod donio odluku na referendumu o samostalnoj Republici Srpskoj i izdvajanju od BiH”, rekao je Dodik u intervjuu za bosanskohercegovačku redakciju televizije N1.

Rekao je kako nije pustolov da se uskoro upušta u organizaciju takvog referenduma zbog narušenih međunarodnih odnosa i napetosti između Zapada i Rusije. BiH je usporedio s bivšom Jugoslavijom koja je, kako je rekao, bila velika srpska zabluda.



Dodik: BiH nas neodoljivo podsjeća na Jugoslaviju

“Naša povijesna politička zabluda je bila Jugoslavija, i jedna i druga. BiH nas neodoljivo podsjeća na Jugoslaviju, i uvijek je apstraktno pitanje kako može uspjeti mala Jugoslavija, ako nije velika, prisutno i kod nas”, rekao je Dodik.

Dodik je podržao i osnivanje hrvatskog entiteta tvrdeći da bi takav potez vodio stabiliziranju prilika u Bosni i Hercegovini.

“Što se Hrvata tiče, to je njihov zahtjev. Mislim da bi BiH s tim statusom mogla biti stabilnija, i da to nije nauštrb teritorija Republike Srpske i njezinih prava“, dodao je čelnik RS-a.

Tvrdi da biskup Komarica laže

Upitan o odnosu s banjolučkim biskupom Franjom Komaricom koji je u više navrata upozoravao o nestanku Hrvata katolika s područja Republike Srpske, Dodik je rekao kako je za vrijeme mandata vlasti njegove stranke popravljen odnos prema katolicima i Crkvi. Opetovao je tvrdnje kako biskup Komarica iznosi neistine.

Dodik je ponovio i stav kako BiH neće postati članica NATO-a sve dok stajalište o tome savezu ne promijeni Srbija.

Najavio je da će se usprotiviti čak i aktiviranju Akcijskog plana za članstvo (MAP) s NATO-om jer je u okviru toga procesa došlo do oduzimanja nadležnosti i imovine Republike Srpske.

“Mogu oni to aktivirati, samo ne znam kako će to realizirati u RS”, rekao je Dodik.