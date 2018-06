DODIK SKROZ POBENAVIO: Hvalio Karadžića i Mladića, pa izjavio da su Srbi svim narodima bivše Jugoslavije ‘poklonili slobodu’

Hvali ratne zločince i optužuje druge narode

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nedjelju je hvalio osuđene ratne zločince Radovana Karadžića i Ratka Mladića slaveći ih kao srpske heroje i ustvrdio da su Srbi svim drugim narodima bivše Jugoslavije u prošlosti “poklonili slobodu”.

Dodik je tijekom dana kod Modriče sudjelovao u obilježavanju jedne od bitaka vođenih na području Bosanske posavine 1992. godine i u prigodnom govoru kazao je da su Srbi “kao državotvorni narod poklonili slobodu i Hrvatima i Slovencima i muslimanima”.

Sve te narode optužio je da su umjesto zahvalnosti skovali protusrpske urote sanjajući uspostavu vlastitih država te svođenje Srbije na “beogradski pašaluk”.

Raspad Jugoslavije i ‘srpska zabluda’

Po njegovu sudu, upravo to je i dovelo do raspada bivše Jugoslavije koju je opisao kao “srpsku zabludu”. Bizarne povijesne opservacije zaokružio je konstatacijom da su Srbi u ratovima 90-ih godina ipak ispali pobjednicima stvorivši “dvije srpske države” – Srbiju i bosanskohercegovački entitet kojemu je on na čelu.

Time je propao višestoljetni projekt pokušaja razdvajanja Srba na Balkanu, a zaslužni za to su svi oni koju su se borili 90-ih godina uključujući Karadžića i Mladića koji su “poveli srpski narod”, istaknuo je. “Nemojte nam govoriti ni o kakvoj priči o BiH koja treba da jača, da se gradi kao država, jer nam se to ne može i ne smije dogoditi”, kazao je Dodik.