DODIK SIJE MRŽNJU NAKON PRESUDE KARADŽIĆU: ‘Zbog ovoga je pomirenje u BiH postalo gotovo nemoguće’

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik i njegov bošnjački kolega u državnom vrhu Šefik Džaferović u srijedu su na potpuno suprotan način komentirali presudu ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, koji je osuđen na doživotni zatvor zbog odgovornosti za ratne zločine, pa je Dodik kaznu ocijenio kao usmjerenu na štetu Srba, a Džaferović kao “zasluženu kaznu”.

Dodik je sudski pravorijek Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) nazvao “ciničnim i arogantnim”, dok za Džaferovića izrečena kazna predstavlja kakvu-takvu satisfakciju za žrtve i potvrdu jasnih činjenica o karakteru rata vođenog u BiH.

Dodik je novinarima u Banjoj Luci kazao kako je nakon presude Karadžiću pomirenje u BiH postalo “gotovo nemoguće” dodajući kako je ona na tragu brojnih drugih sudskih odluka na štetu Srba.

“Republika Srpska nema povjerenja u Haaški tribunal”, kazao je Dodik.

‘Zaslužena kazna za ratnog zločinca’

Džaferović je pak novinarima u Sarajevu kazao kako je presudom MICT-a jednog ratnog zločinca stigla zaslužena kazna.

“Jedan od arhitekata i predvodnika udruženog zločinačkog pothvata koji je rezultirao genocidom i zločinom protiv čovječnosti, pravomoćno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Time sve žrtve njegovih zločina, svi mi koji smo trpjeli četverogodišnju agresiju i teror, ali i cijeli civilizirani svijet, možemo biti zadovoljni”, kazao je Džaferović.

Ipak je izrazio žaljenje jer prizivno vijeće MICT-a nije uvažilo dokaze da je, osim u Srebrenici, genocid počinjen i u još sedam općina u BiH, dodajući kako izostanak pravnih kvalifikacija genocida za Prijedor, Bratunac, Zvornik, Vlasenicu, Sanski Most, Ključ i Foču, kao i cijelu BiH, ne umanjuje ni odgovornost naredbodavaca i izvršitelja, niti težinu počinjenih zločina.

Džaferovićevim ocjenama pridružio se i njegov stranački šef, čelnik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović. On je za portal Faktor kazao kako je presudom Karadžiću načinjen korak ka pravdi za genocid počinjen u proteklom ratu diljem Bosne i Hercegovine.

“Na žalost, kvalifikacija genocida je zadržana samo za masakr u Srebrenici i nije proširena na Prijedor i druge općine koje su bile izložene sličnom karakteru i intezitetu zločina. Ipak, kroz proces koji je trajao godinama je temeljito utvrđena i zapisana istina o zločinačkom poduhvatu vojske na čijem čelu je stajao Radovan Karadžić i koja je počinila najbrutalnije povrede međunarodnog prava na tlu Europe od vremena završetka Drugog svjetskog rata”, kazao je Izetbegović.

‘Tipski se išlo na presuđivanje Srbima’

Potporu Dodiku i njegovoj kritici MICT-a istodobno je dala predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

“Nema tu pravde i pravičnosti. Da to postoji onda bi tretman bio isti za sve koji su počinitelji bez obzira na to iz kojeg naroda dolaze. Nipošto nikada ne bih htjela da opravdam bilo kakav zločin, već samo govorim da zločin ima ime i prezime i sankcija se mora dodijeliti svakome bez obzira iz kojeg naroda dolazi”, kazala je Cvijanović. Ona je ustvrdila kako u slučaju presude MICT-a protiv Karaždića to nije slučaj jer se “tipski išlo na presuđivanje onih koji pripadaju politici ili vojnoj strukturi iz reda Srba, dok su drugi koji su bili iz politike ili vojnih struktura drugih oslobađani”.