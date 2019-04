DODIK PONOVNO PREKROJIO KARTU BALKANA: Regija zaprepaštena što želi pripojiti Republici Srpskoj: ‘Takvima je mjesto u Haagu!’

Stranka demokratske akcije upozorila da će, ako vlasti u Republici Srpskoj budu inzistirale na uvođenju pričuvnog sastava, odgovoriti istom mjerom

Vodeća bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA) upozorila je danas kako će odgovoriti istom mjerom uvođenjem pričuvnog sastava policije u Federaciji BiH i bošnjačkim županijama ukoliko vlasti u Republici Srpskoj realiziraju takve najave za svoj entitet, što je već izazvalo zabrinutost u dijelu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. “Ukoliko vlasti entiteta RS-a budu inzistirale na uvođenju pričuvnog sastava policije, to će izazvati odlučan i konkretan odgovor u Federaciji BiH i njezinim županijama, u vidu uvođenja pričuvnog sastava i opremanja policije u FBiH”, priopćili su u ponedjeljak iz SDA.

Dodali su da Republika Srpska mora imati na umu da Federacija BiH “raspolaže s puno većim financijskim i drugim kapacitetima kada je u pitanju moguća nabavka dodatne opreme i angažiranje ljudstva za policijske snage”. “Uvođenje pričuvnog sastava narušit će dosadašnji balans u broju policijskih službenika i negativno utjecati na opću sigurnosnu sliku u Bosni i Hercegovini, posebno jer te najave dolaze u trenutku kada Milorad Dodik ponovo iscrtava neke nove karte tzv. ‘velike Srbije’, nauštrb BiH i Crne Gore”, priopćeno je iz SDA.

Nove granice prema Dodiku

Vlasti Republike Srpske najavile su donošenje izmjena zakon o policiji i unutarnjim poslovima kojim je predviđena mogućnost uspostave pričuvnog sastava policijskih snaga Republike Srpske. Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ranije je naveo da će sastav imati oko 1.000 pripadnika. U međuvremenu je čelnik SNSD-a Milorad Dodik, koji je i predsjedavajući BiH, u jednome intervjuu nacrtao potencijalne granice Srbije koje bi uključile dio BiH i Crne Gore.

Naime, Dodik je u intervjuu za internetski portal Espreso.rs, na pitanje drži li i danas do karte iz 2017. godine koju je nacrtao, a na kojoj su Republika Srpka i Srbija jedna država, rekao je da će to i biti jednog dana.

“To će i biti jednog dana. Čekaj da pogledam da mi nešto ne podvališ, dobro bit će to i ovdje malo od Crne Gore, neće to ovako biti uvijek. To je prirodna stvar, ta vrsta neke integracije mora postajati. Ja se nikad ne bih odrekao Republike Srpske i njene autonomije, čak i njenog državnog kapaciteta kojeg treba povećati, ali znate nama često dođu i kažu: ‘Znate ima složenih zemalja koje funkcioniraju’. Tada nam navedu primjer Austrije, Njemačke, naravno ne pričaju o Belgiji ili Bavarskoj. Bavarska ima svoje predstavništvo u Bruxellesu. S druge strane kada mi pokrenemo pitanje svoga predstavništva u Bruxellesu onda se digne galama. A zašto? Zašto mi ne bi bili dio jednog integriranog društva na ovom prostoru?”, upitao se Dodik te se na kraju čak i potpisao na kartu koju mu je priložio novinar te napisao datum s neodređenom godinom, 15. 2. 20**, kada bi moglo doći do integracije teritorija.

Reakcija bošnjačkih stranaka

Takve najave izazvale su reagiranja kod bošnjačkih stranaka. “Dodik i vlasti u RS-u bi morali biti svjesni da su oni koji su 90-ih godina prošlog stoljeća u ime srpskog naroda crtali karte i uvodili pričuvne sastave završili u ćelijama Haškog suda, te da je pokušaj stvaranja ‘velike Srbije’ donio patnje i gubitke svim narodima u regiji, a naročito Srbima”, naveli su iz SDA.

Američko veleposlanstvo u BiH prošloga tjedna je priopćilo kako će tražiti dodatne informacije o najavama uspostave pričuvnog sastava policijskih snaga Republike Srpske. Posebno zbog toga što su neke od nadležnosti izvan djelokruga ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske.

Vrijeme neposredno prije početka rata u BiH i bivšoj Jugoslaviji obilježila je uspostava pričuvnog sastava policija i dragovoljačkih postrojbi.