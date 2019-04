DODIK POKUŠAO SMIRITI DOŽIVLJAJ PA OPET ZAPRIJETIO ODCJEPLJENJEM REPUBLIKE SRPSKE: ‘Mislim da je to sasvim racionalno’

Nakon što je izjavio da ‘nije protiv Bosne i Hercegovine’, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik dodao je da u budućnosti nije isključeno ni proglašenje neovisnosti Republike Srpske

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervjuu za bosanskohercegovačku javnu televiziju BHT1 donekle je ublažio svoju dosadašnju retoriku izjavivši da “nije protiv Bosne i Hercegovine”. “Nisam protiv Bosne i Hercegovine, ali sam protiv neproduktivnih elita i kod Srba i kod Bošnjaka”, kazao je Dodik za BHT1.

Ipak, ponovio je i tvrdnju o mogućem proglašenju neovinsnosti Republike Srpske.

“Ja u budućnosti ne mogu isključiti bilo kakva kretanja, pa čak i proglašenje neovisnosti Republike Srpske. U koji god to kontekst netko stavljao, mislim da je to sasvim racionalno”, dodao je Dodik.

Osvrnuo se i na činjenicu da nakon izbora u BiH još nije oformljena vlast na državnoj razini apelirajući da se to učini. Podsjetio je na izjavu europskog povjerenika za proširenje EU Johannesa Hahna da BiH ne može dobiti pozitivno mišljenje dok ne bude formirana vlast. Dodik kaže kako ne može shvatiti zašto se otežu pregovori o formiranju Vijeća ministara i zbog čega se postavlja pitanje oko ulaska Demokratske fronte (DF) Željka Komšića u vlast i formiranje bh. bloka.

“Mi se dogovorimo sa Izetbegovićem koji pristane i kaže OK, ide predsjedavajući Srbin i tri ministarstva, ide tri ministra Bošnjacima, tri Hrvatima. Zato što je predsjedavajući Srbin, Bošnjaci biraju prvi, Hrvati drugi, mi treći. I to je fer. I sve je to bilo u redu i hajde da samo napravimo neku izjavu, koju napravi Bakir Izetbegović. Tu istu izjavu koju je napravio Bakir Izetbegović parafiramo ja i Čović, a on kaže “moram još vidjeti”. A onda sljedeći dan shvatimo da ulazi Željko Komšić i njegov DF. OK, to je na bošnjačkoj strani. On sada traži od srpske strane da pored predsjedavajućeg imamo samo dva ministra, jer, zaboga, ulazi Željko Komšić”, izjavio je Dodik.

Dodik vidio izvješće o aktivnostima SOA-e u BiH

Dodik je upitan i o navodima o aktivnostima hrvatske obavještajne agencije SOA-e i hrvatskog konzula u BiH o vrbovanju selefija za krijumčarenje oružja, o čemu je obaviješten i on kao predsjedavajući Predsjedništva BiH. No, kaže, više je saznao iz medija nego iz tog izvješća.

“Više sam saznao iz novina nego odatle. Sve je to nešto načelno, isto kao što je bilo u medijima. Ono što sam ja kao član Predsjedništva dobio jest informacija ministra koja je meni pokazana samo da je pročitam, jer je povjerljivog karaktera. Tamo u fusnoti piše da ako iznesem taj sadržaj mogu biti kažnjeno gonjen. Evo, ne mogu onda kazati. Ja bih volio da to nije povjerljivog karaktera i da se raščisti. U stvari, nisam ni vidio ništa povjerljivo. Pravi se mistifikacija, ne treba to”, kazao je Dodik.

