DODIK: ‘Odlučni smo da zaštitimo kolektivna prava Hrvata u Republici Srpskoj’

Dodik tvrdi da su Hrvati najviše pogođeni time što još uvijek nije formirana Vlada Federacije: ‘To je sve frustriralo Hrvate’

Nakon gostovanja u Zagrebu, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je za “Pink” da je s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem otvoreno razgovarao o brojnim pitanjima za koja je Hrvatska zainteresirana, prenosi Klix.

Dodik je podsjetio da su i Hrvatska i Srbija potpisale Daytonski mirovni sporazum pa je, kako kaže, samim tim Hrvatska i garant provođenja tog sporazuma. “Međunarodna zajednica je putem Vijeća za implementaciju mira u BiH izbacila i Srbiju i Hrvatsku iz procesa odlučivanja o Bosni i Hercegovini i na taj način diskvalificirala da se na pravi način odlučuje, konsenzusom. U to vijeće je ušla i Turska, koja promovira interese muslimana”, rekao je Dodik.

To što još nije formirana Vlada Federacije, kaže da najviše pogađa Hrvate, jer nisu u stanju dobiti pomoć i ono što im pripada. Rekao je da je Hrvatima u Vladi Federacije BiH uskraćeno pravo da ne budu preglasani i da je to “napravio Ured visokog predstavnika u BiH”.

“To je sve frustriralo Hrvate. Onda se Hrvatskoj dogodilo i to da se, u procesu ulaska u Europsku uniju, Hrvatska morala odreći utjecaja i pomoći Hrvatima u BiH i da tu pomoć svede na humanitarno-socijalnu dimenziju. I to je upravo period kada su muslimani u BiH najviše napravili na razvlašćivanju Hrvata od strane muslimana”, kazao je.

DODIK BRIFIRAO VUČIĆA O SASTANCIMA U ZAGREBU: ‘Bilo je lagodno razgovarati o položaju Hrvata u Republici Srpskoj…’

Protivi se građanskom konceptu

Dodik tvrdi da je to iskoristila međunarodna zajednica da bi promovirala princip građanske Bosne i Hercegovine u kojoj bi vladao princip “jedan čovjek, jedan glas”, koji bi omogućio potpunu dominacijiu Bošnjaka, “a mi ostali, Srbi i Hrvati bi bili nekakva raja”. Rekao je da je takve tendencije prepoznala vlast u Zagrebu, a to je zaključio iz razgovora s Milanovićem i Plenkovićem.

“Prvi put sam jučer u Zagrebu od svojih sugovornika čuo interes da se zaštiti konstitutivnost Hrvata, a da bi zaštitili njihova kolektivna prava, moraju zaštititi i konstitutivnost nas, Srba, sviđalo se to njima ili ne. Kao što smo i mi odlučni da zaštitimo kolektivna prava Hrvata u RS-u i da to suprotstavimo individualno-građanskom, liberalnom konceptu, koji ne donosi nikakvu stabilnost Bosni i Hercegovini. Jučer sam prvi put čuo i kritike na rad visokog predstavnika u BiH i značajno je da je to došlo od predsjednika i premijera jedne zemlje članice Europske unije i NATO-a, koji su rekli da je visoki predstavnik učinio zlo u Bosni i Hercegovini”, rekao je Dodik za TV “Pink”.

MILANOVIĆU DIJELE PACKE U BIH: ‘Dopustio je Dodiku da na Pantovčak sleti kao kauboj’; stigao i brzi odgovor iz Ureda predsjednika

MILANOVIĆ KAŽE DA SE HRVATE U BIH ZLOSTAVLJA ZADNJIH 15 GODINA: ‘Ta zemlja nije sastavljena na idealan način’