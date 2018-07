DODIK: ‘Ne isključujem mogućnost sukoba Srba i Bošnjaka u BiH, vjerujem da se Hrvatska ne bi miješala’

Uobičajeno je hvalio Rusiju zbog načina na koji se ona angažira na Balkanu podupirući vlasti u Srbiji i bosanske Srbe a zapadne države, posebice Veliku Birtaniju, optužio je za širenje malignog utjecaja u regiji

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako ne isključuje mogućnost sukoba između Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, a pritom je uvjeren kako bi se u slučaju takvog scenarija Hrvati u toj zemlji držali po strani.

U intervjuu za srpsku redakciju novinske agencije Sputnjik bliske režimu Vladimira Putina objavljenom u ponedjeljak, Dodik je kazao kako vjeruje u mir i stabilnost no “nije naivan” pa “hipotetski gledano” ne isključuje mogućnost sukoba u BiH.

Dodik ima očekivanja

“Što se tiče tog eventualnog, hipotetski govorim, sukoba Bošnjaka i Srba, vjerujem da Hrvati u njemu ne bi sudjelovali ali čak i da budu zajedno RS ima mogućnost da se obrani. Naravno, ako se u to uključe neke velike sile to je već problem, ali ima nekih velikih sila koje bi možda zaštitile nas. I u tom pogledu, mi imamo očekivanja te vrste”, kazao je Dodik.

Bosnu i Hercegovinu Dodik je nazvao “oronulom i propalom zemljom” koja se tek refleksno održava na životu i to zahvaljujući intervenciji stranaca. Kazao je kako vjeruje da će se državna tijela vlasti BiH naprosto sama od sebe urušiti.

Hvalio Rusiju

“Postoje entitetske crte i one su za nas crte naše države, svidjelo se to nekom ili ne, to je tako u svijesti našeg naroda. Mi verujemo da svaki pokušaj da se Kosovo u Ujedinjenim narodima etablira kao međunarodno priznata država stvara mogućnost da i RS potpuno legitimno to isto traži. I nitko ne treba sumnjati da se to neće dogoditi”, zaprijetio je Dodik.

Uobičajeno je hvalio Rusiju zbog načina na koji se ona angažira na Balkanu podupirući vlasti u Srbiji i bosanske Srbe a zapadne države, posebice Veliku Birtaniju, optužio je za širenje malignog utjecaja u regiji.