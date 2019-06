DOBRO IH JE PRODRMALO: Evo kako izgleda avion nakon vrlo ozbiljnih turbulencija

Kombinirajte služenje obroka na avionu s naglim, jakim turbulencijama i dobijete scenu u kojoj poslužavnici s hranom lete okolo, vino se prolijeva, a putnici vrište.

Avion Air New Zealanda s 294 putnika bio je u zraku nekih sat vremena na letu iz Tokija do Aucklanda a osoblje je serviralo obrok kada je avion iznenada “propao i počeo se tresti kao lud”, napisao jr Redditov korisnik ollieislame.

“Sve je odletilo u zrak, vino je završilo na krovu. Dosta vrištanja i opći osjećaj užasa”, napisao je Redditovac.

Stjuardese su opisale što se točno događa, završavajući s utješnim riječima “Avionu se nije ništa dogodilo, još”. To je neke ljude nasmijalo i napetost se smanjila.

Glasnogovornik Air New Zaelanda kasnije je potvrdio kako je bilo došlo do “neočekivano jakih turbulencija tijekom posluživanja objeda”, te da je to “prouzročilo da neke posude padnu s kolica za poslugu”.