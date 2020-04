DOBRE VIJESTI: Nakon popuštanja restrikcija u Danskoj nije se povećao broj zaraženih od koronavirusa

Okupljanja ljudi zabranjena su do 10. svibnja. I dalje su zatvorene crkve, kina i trgovački centri, a do kolovoza neće biti nijednog festivala ni bilo kakvog drugog sličnog masovnog okupljanja. Danske granice također su zatvorene

Širenje covida-19 u Danskoj nije se ubrzalo nakon što je zemlja sredinom travnja počela postupno popuštati restrikcije, objavio je u četvrtak državni institut Serum, odgovoran za protuepidemijske mjere.

Reprodukcijski broj, koji pokazuje koliko u prosjeku ljudi zarazi jedna inficirana osoba, malo se povećao u zadnja dva tjedna, ali i dalje je ispod 1.

“No, nema znakova da se epidemija covida-19 ubrzava”, istaknuo je institut.

Škole i vrtići u Danskoj ponovno su počeli raditi 15. travnja, kao i frizeri i zubari.

Okupljanja i dalje zabranjena do 10. svibnja

No okupljanja ljudi zabranjena su do 10. svibnja. I dalje su zatvorene crkve, kina i trgovački centri, a do kolovoza neće biti nijednog festivala ni bilo kakvog drugog sličnog masovnog okupljanja. Danske granice također su zatvorene.

Danci su među prvima, već 13. ožujka, zatvorili granice, a isti tjedan zatvorili su škole, kafiće i trgovine, te zabranili okupljanja i bolničke posjete.

U odnosu na druge europske zemlje Danska je imala razmjerno malo oboljelih i umrlih od covida-19 te se među prvima odlučila na postupno ublažavanje mjera.

