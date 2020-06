DOBILA PRIJETNJE SMRĆU ZBOG JEDNE FOTOGRAFIJE: Zbog tri emotikana naranče krenuli su zastrašujući komentari

Engleska novinarka i predavačica Ash Sarkar dobila je neugodne prijetnje smrću nakon napada nožem koji se sinoć oko 19 sati po britanskom vremenu dogodio u parku Forbury Gardens u Readingu. Razlog za prijetnje smrću od brojnih twitteraša je bizaran. Naime, nedugo nakon napada u kojem su tri osobe ubijene, a tri ranjene, Sarkar je objavila fotografiju u Spring London Park u istočnom Londonu, na kojoj sjedi pored svog bicikla i jede sladoled. Fotografija 28-godišnjakinje bila je popraćena s trima emotikonima naranče, a snimljena je jutro prije napada.

Tijekom večeri su se ispod njezine fotografije počeli nakupljati prilično opasni komentari. Jedan korisnik je napisao da je treba “politi benzinom i zapaliti”, dok je drugi objavio fotografiju omče na vješalima. Neki su tvrdili da tri emojija naranče zapravo simboliziraju tri ubijene osobe u Readingu, dok su drugi napisali kako se radi o libijskim narančama, jer je uhićeni napadač navodno Libijac te da ih podsjećaju na prizor ubojstva iz kultnog filma “Kum”. Jedan neinformirani korisnik Twittera je, pak, podijelio njezinu fotografiju napisavši: “Objaviti ovo nakon napada nožem je pomalo bezosjećajno, pogotovo jer je u istom parku”.

Novinarka je u razgovoru za Mirror rekla da se probudila i vidjela hrpu neugodnih poruka i prijetnji. Zabrinula se za vlastitu sigurnost, ali i za sigurnost kolega, jer je netko među prijetnjama objavio i adresu njezine redakcije. Monstruozne kritike su je naljutile.

“Tri obitelji žale i stvarno sam ljutita što postoje ljudi koji prisvajaju tu tugu, taj šok i taj užas, a zatim to koriste kako bi se obrušili na nekoga na Twitteru. Ne znam kako živite sami sa sobom ako to radite. Pored rasizma i nakon prijetnji, jednostavno smatram da je to potpuno nemoralno”, poručila je Sarkar.

Dodala je da je te večeri bila u parku sa svojim prijateljima i dečkom, kojeg je zamolila da je fotografira, misleći da bi to bila lijepa ljetna fotografija. “Snimio je fotografiju, a kad smo se vratili kući objavila sam je. Nisam vidjela vijesti o ovom groznom napadu, ali čak i da jesam, to ne bi imalo smisla, jer očigledno ne postoji veza između toga da držim sladoled u parku u Hackneyu i strašnog divljačkog napada koji se dogodio u Readingu. Te dvije stvari su potpuno nepovezane”, rekla je Sarkar.

I’m waking up to death threats because Twitter has decided that a photo of myself eating an orange lolly in Hackney is a mockery of the people who were stabbed in Reading.

It’s deranged stuff, but nasty all the same. I’d appreciate if people could report some of these tweets. pic.twitter.com/Qc8qmXHfgP

— Ash Sarkar (@AyoCaesar) June 21, 2020