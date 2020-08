DO DROGE U SAMO NEKOLIKO KLIKOVA: Dileri preko internet platforme zaradili više od milijun eura; ‘Taj proces je spektakularan’

Nikad nije bilo lakše doći do droge: preko darkneta, plaća se sa bitcoinom. Ipak, u Njemačkoj počinje suđenje odgovornima za ‘Kemijsku revoluciju’, najveće njemačko tržište drogom. Ali drugih još ima…

Proces je spektakularan – već i zbog količine narkotika o kojem je riječ. Prema optužnici, 11 osoba je prodalo preko 130 kilograma amfetamina, 42 kilograma kanabisa, 17 kilograma ekstazija, šest kilograma kokaina i kilogram heroina. Sve to preko internetske platforme Chemical Revolution u jedva 18 mjeseci, od rujna 2017. do veljače 2019. Okrivljeni su ovim najvećim portalom takve vrste u Njemačkoj vjerojatno zaradili preko milijun eura, piše Deutsche Welle.

Po optužnici, radi se o oko 320 pojedinačnih krivičnih djela. Zbog njegovih dimenzija je postupak podijeljen tako da od ove srijede pred Pokrajinskim sudom u Gießenu počinje postupak protiv samo sedam optuženih. Ali već i tako je u postupku toliko mnogo osoba da se suđenje mora održati u kongresnoj dvorani tog grada.

Razotkriveni u operaciji ravnoj filmskom zapletu

Sudnice Gießena su bile premalene za toliko osoba koji su sudjelovali u ovom golemom poslu distribucije narkotika. Prvi put u povijesti grada se suđenje odvija u tamošnjoj kongresnoj dvorani. Državna odvjetnica Julija Bussweiler iz središnjeg ureda za suzbijanje kriminala na internetu u Frankfurtu na Majni nam objašnjava kako su optuženi zatečeni “na različitim položajima unutar lanca distribucije” narkotika. To znači od administratora platforme, preko organizatora pa sve do kurira i onih koji se brinuli za distribuciju, pakirali i slali pošiljke.

“Istragom smo tako mogli otkriti razgranatu strukture u prometu narkotika”, kaže državna odvjetnica.

Portal Chemical Revolution (Kemijska revolucija) je policija razorila u proljeće 2019. I to u operaciji koja je ravna filmskom zapletu: tu su bili i tajni istražitelji koje je policija ubacila među kriminalce, izmišljena “mušterija” je bila i sama policija, a našli su i suradnike koji su bili spremni “pjevati”. Sve se to odvijalo daleko preko nacionalnih granica, a glavni čovjek je po svemu sudeći bio danas 27-godišnjak koji je svoje carstvo droge vodio sa Mallorce. Naravno, strogo se pazilo na konspirativnost: počinitelji su međusobno znali samo njihove nadimke i imena kako su se predstavljali na internetu.

‘Kako (brzo) prodati drogu na internetu?’

“Prodaja narkotika putem interneta postala je već uobičajeni načina prodaje u Njemačkoj“, suhoparno je konstatirano i u izvješću kojeg je prošlog rujna predstavio i Savezni kriminalistički ured (BKA) o drogama u Njemačkoj. I kriminalističke statistike su već 2018. zabilježile porast od 27,5 posto u kategoriji “krivično djelo narkotika u kontekstu interneta kao mjesta zločina”.

Kako se lako droga može nabaviti preko interneta je to već odavno poznato potencijalnoj publici: ovog srpnja je Netflix završio prikazivanje već drugog dijela serije “How To Sell Drugs Online (fast)”, nastavci trećeg dijela se već snimaju. Jer i Europolu je jasno zašto se trgovina narkoticima na internetu tako brzo širi: još u službenoj analizi iz 2017. je konstatirano kako je za potrošače odlučujući veliki izbor, laka dostupnost i visoka kvaliteta narkotika. I kupci i prodavači znaju cijeniti malu vjerojatnost da će ih policija otkriti, a bitno im je što tu nema nasilja.

“Na ulici se zna kako često dolazi do okršaja među sudionicima trgovine”, objašnjava državna odvjetnica Bussweiler. Ali u nabavci preko interneta je ta opasnost minimalna ili čak potpuno isključena.

Pionir ove vrste prodaje na dvostrukoj doživotnoj robiji

Policijski istražitelji također svjedoče kako je droga kojom se trguje na darknetu u pravilu kvalitetnija od one “sa ulice”. I cijene u pravilu veće – i sve to vrijedi i za robu koju je nudio portal Chemical Revolution. Sve to ne čudi, jer je takva distribucija droge slična svakoj internetskoj trgovini, počev od profesionalne prezentacije, diskretnih savjeta prodavača, brze isporuke pa do “zvjezdica” zadovoljnih mušterija.

Sve je to moguće kombinacijom tehnika kojom korisnici štite svoj identitet, standardnog šifriranja sadržaja i plaćanjem kriptovalutom, prije svega Bitcoinom. Predvodnik ovakve trgovine je bio Amerikanac Ross Ulbricht koji je pod pseudonimom Dread Pirate Roberts još 2011. pokrenuo platformu za ilegalnu trgovinu Silk Road (Put svile). U jedva dvije godine postojanja je tamo ostvaren promet od oko 1,2 milijarde američkih dolara – samo Ulbrichtova provizija je bila oko 80 milijuna dolara. On je 2015. osuđen na dvostruku kaznu doživotnog zatvora, ali takvih platformi ima mnogo. Samo među portalima za koje svi mogu znati i koji su popisani na stranici darknetstats.com ih ima deset, najmlađa je počela sa radom u travnju ove godine.

‘Internet nije prostor bezakonja’

Čelnik Saveznog kriminalističkog ureda Holger Münch neprestance upozorava kako “internet nije prostor gdje kršenje zakona neće proći bez posljedica”, ali je teško voditi istragu u virtualnom svijetu, a u ovom slučaju je i prihvatljivost takvog kaznenog djela među sudionicima izuzetno visoka. Jer tu nitko nije žrtva, a i kupac i prodavač žele da policija ništa ne zna o njima. Već i standardno šifriranje sadržaja darkneta otežava istražiteljima otkriti uopće u kojoj se državi dešava ta trgovina, da ne govorimo o lokacijama i IP adresama kupca i prodavača. Državna odvjetnica nam priznaje kako policiji u pravilu ne preostaje ništa drugo nego i sama činiti krivično djelo i tek kupnjom narkotika ući u trag počiniocima.

Ipak, njemačkoj policiji je osim portala Chemical Revolution i zajedno sa međunarodnim partnerima uspjelo okončati i rad internetske trgovine na darknetu Wall Street Market. Istražitelji tvrde kako tamo postoji još samo jedan još veći portal, ali je i taj, kad je u svibnju 2019. ukinut, bio mjesto susreta preko 5.000 prodavača sa kupcima diljem svijeta kojima su nudili preko 63.000 usluga – doslovce sve moguće vrste, ali jedva da je i jedna bila zbog kojeg se ne odlazi u zatvor. A kada je riječ o trgovini narkoticima na darknetu, Njemačka je uz Nizozemsku i Veliku Britaniju na samom vrhu u Europi. Koji su razmjeri te trgovine, to će se čuti sad i na suđenju u Gießenu: u ovom dijelu suđenja je predviđeno 14 ročišta.

