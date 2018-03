DJEVOJKA UMRLA ZBOG DEZODORANSA: ‘Bila je opsjednuta higijenom. Satima je bila u svojoj sobi i opsesivno se špricala… ‘

Paige Daughtry (12) iz Velike Britanije umrla je zbog pretjeranog korištenja dezodoransa.

Paige je, kako je ispričala njezina ožalošćena majka, bila preopterećena osobnom higijenom te je više puta dnevno svoje tijelo prskala velikom količinom dezodoransa. Tu je praksu nastavila i tijekom obiteljskog odmora u kamp-kućici u kojoj je obitelj odmarala svake godine.

Umrla je u roku od nekoliko minuta

Djevojčica je ostala sama na tek nekoliko minuta, dok su njezini roditelji otišli na plažu i snimili nekoliko fotografija. Kad su se vratili, majka ju je pronašla onesviještenu na krevetu.

Odmah je prebačena u bolnicu, no unatoč svim naporima liječnika da je ožive, dva sata kasnije je preminula.



‘Provodila je sate i sate u svojoj sobi i opsesivno se prskala dezodoransom, kao da već nije lijepo mirisala. Često je to radila u malim sobama, a ja sam joj stalno govorila da prestane. Pretpostavljam da sve njezine vršnjakinje koriste dezodorans, no ona je u tome pretjerivala’, rekla je majka djevojčice za The Sun.

Preminula je zbog udisanja dezodoransa

Njezina smrt opisana je kao ‘nenamjerna posljedica namjernog čina’. Pri očevidu je policija pronašla praznu bočicu dezodoransa, nalazila se ispod prozora sobe u kojoj je pronađena mrtva Paige.

Patolog i forenzičar dr. Jonathan Metcalfe potvrdio je kako je uzrok smrti ‘inhalacija hlapljivih tvari’.

‘Paige nedostaje obitelji i prijateljima. Svi smo još uvijek u šoku i duboko patimo za voljenom i odanom kćeri, sestrom, unukom i prijateljicom’, objavljeno je u obiteljskoj izjavi.