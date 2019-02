DJEVOJKA IZ PAKLA MORA U ZATVOR: Sa samo 17 godina porukama nagovorila dečka na samoubojstvo

Žalbeni sud odlučio je da Michelle Carter ipak mora ići u zatvor zbog poticanja svoga dečka na samoubojstvo

22-godišnja Michelle Carter, imala je samo 17 godina kada je 18-godišnjeg dečka Conrada Roya, bombardirala porukama koje su, prema tvrdnjama tužitelja, dovele do Conradova samoubojstva. Žalbeni sud je odlučio, stoga, da Michelle ipak mora ići u zatvor zbog poticanja svoga dečka da se ubije na parkiralištu, piše Mirror.

Michelle je 2017. godine osuđena za ubojstvo iz nehaja na dvije i pol godine u 2017. te joj je naloženo da odsluži najmanje 15 mjeseci u zatvoru. Međutim, ostala je slobodna za vrijeme trajanja žalbenog postupka.

Poruke zbog kojih se ubio

“Napokon ćeš biti sretan na nebu. Nema više boli. U redu je biti uplašen i to je normalno. Hoću reći, upravo ćeš umrijeti. Mislio sam da to želiš učiniti. Pravo je vrijeme i spreman si – samo to učini”, napisala je Michelle.

DJEVOJKA (20) IZ PAKLA NAGOVORILA DEČKA (18) NA SAMOUBOJSTVO: Zatrpavala ga je jezivim SMS-ovima: ‘Učini to! Bit ćeš slobodan i sretan’

OSUĐENA DJEVOJKA IZ PAKLA: SMS porukama nagovorila dečka da se ubije: ‘Kako je mogla biti tako okrutna?’

Roy se ubio 2014. godine na parkiralištu koje se nalazi oko 100 km južno od Bostona, ispunivši unutrašnjost svog kamioneta ugljičnim monoksidom.

Opasnost od kibernetskog nasilja

Suđenje 2017. ukazalo je na opasnosti od kibernetskog nasilja, “cyber-bullyinga”, i pojačalo zabrinutost među zagovornicima građanskih sloboda koji su tvrdili da je sudac pretjerao jer je Carter proglasio krivom zbog njezina govora.

Njezini odvjetnici nazvali su slučaj bez presedana u Sjedinjenim Državama.

Tužitelji su na suđenju iznijeli dokaze koji pokazuju da je Roy nakratko napustio vozilo, ali se vratio nakon što ga je Carter pozvala da se “vrati nazad”.

Njezini argumenti bez težine

Sudac Scott Kafker, koji je čuo njezinu žalbu, napisao je da su dokazi koji su predstavljeni na suđenju dovoljni da bi potvrdili njezinu osudu.

Rekao je da njezini argumenti da su njezini tekstovi Royu zaštićeni američkim zakonima o slobodni govora “nemaju težine”.

“…svojim bezobzirnim ili nepromišljenim ponašanjem prouzročila je smrt žrtve samoubojstvom”, napisao je Kafker.