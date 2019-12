DJEVOJKA HTJELA BOLJI ŽIVOT PA ZAVRŠILA U RALJAMA PROSTITUCIJE: ‘Pokazao mi je dvojicu mladića i rekao da mi je to prvi posao…’

Sve je bilo u redu dok joj srednjoškolska prijateljica nije dogovorila sastanak s ‘modnim agentom’

Trgovina ljudima je očito biznis koji cvate jer prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima koji bilježi da je samo prošle godine 76 osoba završilo u raljama tog pakla. Od tih 76 osoba, 71 osoba je bila srpske nacionalnosti. Dio poražavajuće statistike bila je i djevojka koja je anonimno za Kurir progovorila kakav pakao je prošla te na koji način je završila prostituirajući se u Austriji.

Kaže da je sve počelo kada je htjela popraviti svoju financijsku situaciji te pronaći posao. Umjesto posla, jedna žena koju je poznavala i imala povjerenja, prijevarom ju je pretvorila u žrtvu trgovine ljudima. Djevojka je ispričala da ju je prijateljica iz srednje škole s kojom se dugo nije čula pozvala u Austriju. Pitala ju je želi li poput nje raditi za jednu modnu agenciju. Djevojci je to bilo odlično jer joj je trebao novac. Iz Austrije se vratila u Srbiju, a njeni roditelji su bili protiv tog posla. No, kada su vidjeli gdje i kako živi odobrili su njezinu karijeru. Sve je bilo u redu dok joj srednjoškolska prijateljica nije dogovorila sastanak s “modnim agentom”.

‘Pitali su me hoću li se skinuti ili da me oni skinu i tada kreće pakao…’

“Pitao me bi li se mogla fotografirati u donjem rublju… Nije prošlo ni 24 sata, ona je došla i rekla: ‘Hans ti je namjestio posao, imat ćeš prvi angažman’. Ja sam bila oduševljena! No, entuzijazam mi je brzo splasnuo kada sam shvatila da je Hans zapravo Srbin. Na srpskom je tražio da mu dam putovnicu što mi je odmah bilo čudno. Rekao je da je to zbog mojih osobnih podastaka. Pokazao mi je dvojicu mladića i rekao da mi je to prvi posao. Pitali su me hoću li se skinuti sama ili da me oni skinu i tada kreće pakao. Stalno sam bila drogirana, u toj kući bilo je još desetak djevojaka iz Crne Gore, Srbije i Bosne”, opisala je djevojka Kuriru horor u kojem se našla.

Na dan kada je pobjegla iz ralja prostitucije samo ih je jedan od njih čuvao, prepričava Srpkinja. Jedna djevojka je odlučila pobjeći, no “čuvar” je krenuo za njom. Kada ju je uhvatio počeo ju je tući pa je Srpkinja iskoristila priliku i pobjegla iza njegovih leđa što joj je donijelo spas.

Srećom ova djevojka iz Srbije se spasila, ali mnoge žene za to nemaju priliku. Naime, trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitnijih grana kriminala te stoji rame uz rame s trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca. Posljednji podaci pokazuju da je trgovina ljudima najbrže rastuća grana kriminalne industrije i da ostvaruje godišnji profit veći od 152 milijarde dolara.

