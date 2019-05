‘Ako spasimo samo jedan život, onda će naša i Tijanina misija biti u potpunosti uspješna’, poručio je otac ubijene djevojke

Srbija je ponovno uvela kaznu doživotnog zatvora, za ubojice djece bez prava na pomilovanje. Do promjene zakona vjerojatno ne bi došlo da nije tragedije obitelji Jurić, čija je 15-godišnja Tijana brutalno mučena i ubijena od strane mesara psihopata od stotinu kila.

Podsjetimo, 15-godišnja Tijana ubijena je 25. srpnja 2014. Djevojka iz Subotice kobne je subote izašla s prijateljica na nogometnu utakmicu u selu, već je krenula kući, no odlučila se vratiti kako bi prijatelju vratila majicu koju joj je posudio. Na putu ju je autom udario 34-godišnji Dragan Šurić iz Beograda. On ju je pijan udario autom, a zatim nekoliko puta lupio po glavi, unio u automobil te oteo.

Na polju ju je skinuo i pokušao silovati, a potom je zadavio majicom koju je namjeravala vratiti prijatelju.

Tijelo djevojke zakopao na smetlištu

Prijatelji i obitelj tražili su je i našli samo njezinu tenisicu. U potragu su se uključili i Interpol i Europol, no nekoliko dana kasnije srpski ministar policije objavio je da je Tijanu oteo i ubio upravo Đurić, koji je njezino tijelo zakopao na obližnjem smetlištu. Ministar je kazao da je Đurić bio totalno hladan, mirno je rezao meso u svojoj mesnici i ničime nije odavao dojam da se kaje ili da ga muči to što je učinio nevinom djetetu.

Shrvani otac Igor Jurić osnovao je zakladu, skupio 160 tisuća potpisa i promijenio zakon. O svemu je progovorio za RTL.

‘Tijanin zakon’

“Mi dvije i pol godine vodimo ovu borbu. Moram vas ispraviti, ovo nije Tijanin zakon i to su mediji u Srbiji dali svjesno ili nesvjesno prenosili. Tijanin zakon je usvojen 2015. godine i odnosi se na brzu potragu za nestalom djecom. Ovo je izmjena zakona i uvođenje jedne nove, nove kazne – institucije doživotnog zatvora i po prvi put u Srbiji će zaživjeti ova kazna”, kazao je Tijanin otac.

U njegovu inicijativu uključila se i politika.

“Ono što ja mogu reći je da se osjećam prvo malo iscrpljeno jer, pogotovo zadnjih mjesec dana, je bila velika borba, u smislu da se zaista politika ozbiljno uključila u ovu našu inicijativu. Mi to nismo nikako željeli. Ja sam smatrao da je moguće u jednoj zemlji poput naše da ipak neke stvari ostanu izvan politike, znači da to budu, ako su već djeca u pitanju i bezbjednost djece, da to neće biti neka politička borba, ja sam se prevario”, kaže otac brutalno ubijene djevojčice.

‘Izuzetan dan za Srbiju’

Bez obzira na gorčinu, kaže otac, ovo je izuzetan dan za Srbiju i djecu Srbije.

“Ja sam jedan običan građanin i zaista stalno i potenciram da u ni u kom slučaju ne želim niti ću ikada biti dio bilo koje političke opcije zato što mene politika ne interesira. Bio bih najsretniji da sam potpuno van ove priče, što znači da mi se nikada nebi dogodila tragedija, ali sam smatrao da nemam pravo da kao Tijanin otac ostanem u svoja četiri zida i da patim, i da one, one stvari koje su se dogodile mojoj Tijani, da na neki način otvorim oči ljudima u Srbiji i da nije sve tako kako se misli”, istaknuo je.

‘Ima puno ljudi koji žele nauditi djeci’

“Da nisu ljudi često tako zaštićeni i djeca pogotovo, nego da ima puno ljudi koji našoj djeci žele da naude. Ponavljam, mnogo naših, pogotovo moja obitelj teško proživljava sve te neke i uvrede ili sve šta nam se događa na društvenim mrežama i u nekim medijima kroz šta smo prolazili u proteklom razdoblju. Mislim da je ovo jedan viši cilj. Ako spasimo samo jedan život, onda će naša i Tijanina misija biti u potpunosti uspješna” poručio je u razgovoru za RTL Tijanin otac.