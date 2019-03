DJEVOJČICA S 12 GODINA POSTALA OVISNA O KOKAINU I VOTKI, A S 13 POBACILA: ‘Nisam slušala. Bila sam na lošem mjestu’

Djevojčica od dvanest godina svaki dan je pila votku i bila ovisna o drogama

S dvanaest godina, Lowri Hawkins iz Newport, Walesa, je svaki dan pila votku, bila je ovisna o kokainu te konzumirala mefendron i kanabis. Kako piše Mirror, njezina rutina tijekom sedam mjeseci, na vrhuncu svoje ovisnosti, sastojala se od ustajanja, uzimanja dvije linije kokaina, tuširanja i uzimanja još dvije linije.

Do 13. godine ostala je trudna s muškarcem koji je bio dvostruko stariji od nje i koji je znao za njezine godine, ali je svejedno započela seksualni odnos s njom. Imala je manje od 32 kilograma, organi joj se nisu razvijali kako treba i imala je pobačaj. No, sada 19-godišnja Lowri, 19, nominirana je za nacionalnu nagradu za rad na pomoganju drugim ljudima.

Upoznala ga pokušavajući kupiti alkohol

Naime, jednom prilikom dok je pokušavala kupiti alkohol, upoznala je muškarca koji je kasnije bio zatvoren na više od 10 godina zbog zlostavljanja nje i jedne druge djevojke. Upoznala je Roberta Daviesa, koji je sada ima 37 godina, ispred trgovine gdje se motali, moleći ljude da im kupe alkohol. Pristao je kupiti im piće, ali uz uvjet da razmijeni telefonski broj s Lowri.

Lowri je mislila kako se ništa loše ne može dogoditi, pa je Robertu dala broj. Počeli su se dopisivati, a onda ju je Robert pitao se nađu. “Netko se zanimao za mene, a kod kuće je bilo teško s mojim ocem. No, dobivala sam pažnju od nekog drugog”, rekla je Lowei i dodala kako se sastala s Daviesom tijekom sljedećih tjedana.

‘Bila sam na lošem mjestu’

Prisjetila se kako je jednom bila u njegovu automobilu s bratom i prijateljicom, i trenutka kada ju je Davies prvi put dotaknuo. “Sjedila sam tamo i on je stavio ruku na moju nogu, a ja sam pomislila da se ‘čekaj malo’, a onda kako mi je svejedno, nisam mislila ništa o tome. Tada je nastavio pomicati ruku gore po mojoj nozi i dotaknuo mi guzicu. Ostali u autu nisu mogli vidjeti”, ispričala je.

“Više sam osjećala kao da izdajem prijateljicu nego da je pogrešno. Osjećala sam da joj radim iza njezinih leđa, ali kako se nastavilo, prestala je visjeti s nama a on je počeo govoriti da želi da spavamo zajedno i pomislila sam ‘Mislim da nisam spremna za takvu vrstu odnosa’.

Međutim, prijateljica ju je pokušavala upozoriti vezano za Daviesa, a za njezin 13. rođendan dala joj je čestitku na kojoj je posebno istaknula koliko joj je godina tako da Davies to može vidjeti. “Nisam slušala. Bila sam na lošem mjestu, a on mi je davao ono što sam željela, izmišljajući kao da mu je stalo do mene. Rekao je da me voli i nije me bilo briga što će itko drugi reći.”

Prvi seksualni odnos

U tom trenutku Lowri nije imala puno konstanti u svom životu, bila je u brojnim domovima diljem Walesa. Na Božić 2014. godine bila je kod kuće u posjeti oca. Bez njegova znanja, iskrala se kako bi se sastala s Robertom i to je bilo prvi put da su spavali zajedno. “Imala sam osjećaj kao da je bilo suđeno i bilo je ispravno”, rekla je.

Nakon toga nije puno razgovarao s njom, pa se uznemirila. Posvađali su se, no rekao joj je da će se preseliti tamo gdje je živjela. Dva mjeseca kasnije otkrila je da je trudna. “Nekako sam shvatila što se događa, ali sam bila ozbiljno pothranjena, manje od 32 kilograma, moje tijelo je i dalje žudilo za drogom.”

Kada su je socijalne službe premještale iz Caerphillyja, policija je došla po nju, no Lowri je pobjegla i kontaktirala Daviesa. “Prvo što je rekao bilo je ‘ne spominji moje ime’. Bilo je to prvi put da je shvatila da nešto nije u redu i da ne bi trebala biti s njim. Ljudi su je pitali tko je otac njezine bebe, a ona je šutjela. “Zahvalna sam sada za to, ali u to vrijeme nisam bila, svi oko mene su govorili da zbog zdravlja ne mogu imati dijete.”

Pobačaj i prekid veze

Sam postupak pobačaja bio je iznimno emocionalan, dijelom zato što nije željela reći svojoj pravoj obitelji da je trudna, ali i zbog fizičkih učinaka na njezino nerazvijeno tijelo. Još uvijek je bila u povremenom kontaktu s Daviesom. Ponekad su stvari bile dobre, a nekada ne bi razgovarao s njom.

Otprilike mjesec dana nakon pobačaja prekinula je vezu, a on je molio da joj se vrati. Tek nakon što je na televiziji odgledala jedan dokumentarac o zlostavljanju neke djevojčice, odlučila je priznati svom posvojitelju tko je otac pobačene bebe.

Potom je nazvala službenicu koja joj je bila dodijeljena putem programa protiv droga te joj objasnila što se dogodilo. Lowri je kasnije saznala da je policija sumnjala da je u vezi s njim. Lowri smatra da ju spasio upravo njezin blizak odnos sa službenicom.

Osuđen za pedofiliju na 10 godina

Lowri je otišala na sud kako bi vidjela Daviesa koji je osuđen 19. lipnja 2015. godine. Izjasnio se krivim za seksualnu aktivnost s djecom i osuđen je na 10 godina i osam mjeseci. “Dan je napokon došao i nisam mislila da će se to dogoditi. Do sada sam znala da sam premlada i da nije trebao činiti to što je činio. Željela sam da plati. Bila sam ljuta”, kaže Lowri.

19-godišnja Lowri sada pomaže policiji obučiti nove policajace o tome kako se nositi s djevojkama u položaju sličnom njezinom. Daleko je napredovala od vremena kada je bila tinejdžerica. Već šest godina čista je od droge i mama je djevojčice. Njezino lice zrači kad govori o svojoj kćeri i kako je njezin odnos s njezinim rođenim ocem sada “briljantan”.

Ovaj je tjedan bila u Seneddu nakon što je ušla u uži izbor za nagradu svetog Davida za rad koji je obavljala pomažući drugima. Do promjena je došlo djelomično i zbog toga što se očistila od droga, ali i zbog udomiteljske obitelji s kojom je kliknula.

“Shvatila sam da prije nego što možeš bilo što učiniti za bilo koga drugog, moraš voljeti sebe”, rekla je Lowri te nadodala da želi pomagati drugim ljudima, ali da se prije toga sama morala srediti.