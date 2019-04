DJED MALENE MILE: ‘Moj sin će prodati kuću, to je gotova stvar, povlačenje ne dolazi u obzir’

Iako je dio građana pokrenuo peticiju da obitelj Rončević zadrži svoju kuću, oni su odlučni u namjeri prodaje

Djed malene Mile Rončević, svoju je unuku i njene roditelje danas u Zagrebu ispratio put SAD-a gdje će 2-godišnjakinja biti podvrgnuta liječenju rijetkog tipa leukemije. Novinari su ga u zagrebačkoj zračnoj luci upitali kako komentira peticiju kojom građani traće da Rončevići zadrže kuću jer se skupili dosta novca.

“Tu nema što. To je gotova stvar, on je dao hipoteku. On je takav čovjek i ne bi promijenio mišljenje. Kad bi se povukao smatrao bi da je obmanuo javnost i sebe. Povlačenje ne dolazi u obzir. Marin sasvim sigurno prodaje kuću”, rekao je Vladimir Rončević, prenosi Index.

Nakon što je u ponedjeljak kasno navečer iz bolnice u Philadelhiji stigao plan liječenja malene Mile Rončević, dovogodišnjakinje iz Rijeke oboljele od rijetkog oblika leukemije, jutros su djevojčica i njezina obitelj krenuli iz Rijeke put Zagreba odakle će oko 9 sati poletjeti zrakoplovom u SAD.

